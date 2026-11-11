Faschingsbeginn in Österreich: Warum ausgerechnet am 11.11. um 11.11 Uhr?

Ein Schlüssel wechselt die Hand, und plötzlich haben die Narren das Sagen. Österreich startet in eine Saison, die Regeln gern auf den Kopf stellt.

Punkt 11.11 Uhr am 11. November beginnt die Faschingssaison. Den minutengenauen Starttermin hat Österreich aus dem rheinischen Karneval übernommen, gefeiert wird er hierzulande mit Narrenwecken, Tänzen und Schlüsselritualen.

Gefeiert wurde traditionell in der Zeit vor dem Aschermittwoch, weil die Fastenzeit lange den Rhythmus des Jahres vorgab. Der genaue Auftakt setzte sich erst im 19. Jahrhundert im rheinischen Karneval durch.

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Österreich griff den Termin 11. November, 11.11 Uhr als Weckruf für die Faschingsgilden auf. Die großen Umzüge und Maskenfeste finden in der Regel erst nach Dreikönig statt.

Als Narrenzahl gilt die Elf schon seit Langem. Einer gängigen Deutung zufolge übertrifft sie die Zehn Gebote um genau eins und steht damit sinnbildlich für das Überschreiten der Ordnung.

Warum die Wahl ausgerechnet auf den 11. November um 11.11 Uhr fiel, ist nicht eindeutig geklärt. Gesichert ist lediglich, dass sich die Uhrzeit im rheinischen Karneval durchsetzte und damit zum Taktgeber für den Faschingsstart wurde.

Schlüsselritual

Im Zentrum des Narrenweckens steht der Rathausschlüssel, der sinnbildlich die Macht im Ort verkörpert. Reicht der Bürgermeister ihn an das Prinzenpaar oder die Faschingsgilde weiter, führen die Narren zum Spaß fortan das Regiment.

In einigen Gemeinden entwickelt sich daraus ein Rathaussturm, bei dem die Gilde den Schlüssel zuerst erobern muss.

Programm heuer

In Wien läuten die Tanzschulen um 11.11 Uhr mit einer Publikumsquadrille am Stephansplatz die Faschingszeit und zugleich die Ballsaison ein. Korneuburg hat die Schlüsselübergabe heuer für Mittwoch, 11. November, 11.11 Uhr angesetzt.

In Traiskirchen steht der Rathaussturm am frühen Abend am Programm. Wer in Ernstbrunn maskiert zum Narrenwecken kommt, bekommt einen Faschingskrapfen.

Einige Orte gestalten den Start anders. In Timelkam hat die Faschingsgilde die Narren schon am 7. November geweckt. Villach präsentiert heuer am Samstag, 14. November, um 11.11 Uhr die neuen Prinzenpaare.

In Feldbach gibt erstmals ein Kanonenschuss um 11.11 Uhr am 11. November das Startsignal.

Im Bezirk Mödling lädt die Faschingsgilde Wiener Neudorf am Samstag, 14. November, zum Narrenwecken, der Mödlinger Fanfarenzug ist mit dabei.