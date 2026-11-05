Wollten Eltern erschrecken: Kinder manipulierten Halloween-Süßigkeiten selbst

Präparierte Süßigkeiten sorgen für Alarm im ganzen Land. Die ersten Ermittlungsergebnisse zeigen eine unerwartete Wendung.

Von 21 gemeldeten Verdachtsfällen mit präparierten Halloween-Süßigkeiten hat das Bundeskriminalamt vier aufgeklärt. Teilweise hatten Kinder die Naschereien selbst manipuliert. In den übrigen Fällen laufen die Ermittlungen weiter.

Aufgeklärt wurden je ein Fall in Wien und in Oberösterreich sowie zwei in der Steiermark. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wollten die Kinder in drei Fällen ihre Eltern erschrecken. Im vierten Fall dürfte eine Online-Challenge den Anstoß gegeben haben, wobei die Polizei absichtlich auf eine falsche Fährte gelockt werden sollte.

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Ermittlungsgruppe „Treat“

Ermittelt wird in allen betroffenen Bundesländern, außerdem in der eigens eingerichteten Ermittlungsgruppe „Treat“ im Bundeskriminalamt. Das BK hält fest: „Dabei werden die einzelnen Vorfälle umfassend geprüft, mögliche Zusammenhänge untersucht und sämtliche verfügbaren Ermittlungsansätze konsequent verfolgt.“ Jene Fälle, in denen Kinder selbst Hand angelegt hatten, konnten die Ermittler rasch zuordnen.

Betroffene Bezirke

Sieben der gemeldeten Verdachtsfälle entfallen auf die Steiermark, und zwar auf die Bezirke Leibnitz, Weiz, Gleisdorf und Murtal. In Niederösterreich sind es sechs, betroffen sind dort die Bezirke Amstetten, Melk und Bruck an der Leitha.

Vier Fälle stammen aus Oberösterreich, genauer aus den Bezirken Linz und Vöcklabruck, drei aus Wien und einer aus der Stadt Salzburg.

Als Anlaufstelle dient die SOKO Treat.