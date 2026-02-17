Exodus vom Balkan: Warum der Osten seine Menschen verliert

Die demografische Schere zwischen Ost und West klafft immer weiter auseinander. Während der Balkan Menschen verliert, profitieren westeuropäische Länder vom Zuzug.

Balkan verliert Menschen

Ein aktueller UN-Bericht bestätigt einen besorgniserregenden Trend: Der Balkan bleibt einer der Hauptschauplätze der Entvölkerung in Europa. Während die Bevölkerungszahlen in West- und Nordeuropa steigen, kämpfen die Balkanstaaten mit einer doppelten demografischen Belastung.

Die Abwanderung erweist sich als Hauptfaktor für den Bevölkerungsrückgang in der Region. Gleichzeitig liegt die Geburtenrate deutlich unter dem Wert von 2,1 Kindern pro Frau, der für einen stabilen Generationenersatz notwendig wäre. Diese Kombination führt zu einer demografischen Auszehrung: Aus Bosnien und Herzegowina, Serbien und Kroatien wandern mehr Menschen ab, als neue hinzukommen.

Wachsende Ost-West-Kluft

Die demografische Kluft zwischen Ost und West vertieft sich zusehends. Auf der europäischen Landkarte zeichnet sich ein deutliches Muster ab: Westliche Länder erscheinen in Blau, was Bevölkerungswachstum symbolisiert, während der Balkan und das Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens in der roten Zone verharren – ein Indikator für anhaltenden Bevölkerungsschwund. Fachleute betonen, dass es sich hierbei nicht um eine vorübergehende Erscheinung handelt, sondern um ein seit Jahrzehnten bestehendes Strukturproblem.

Demografische Zwickmühle

Die Balkanstaaten befinden sich in einer demografischen Zwickmühle: Einerseits verlassen zu viele Menschen die Region, andererseits werden zu wenige Kinder geboren. Im Gegensatz dazu gelingt es wohlhabenden Ländern wie Deutschland oder Österreich, ihren natürlichen Bevölkerungsrückgang durch Zuwanderung mehr als auszugleichen.

Die bittere Ironie: Ein erheblicher Teil dieser Zuwanderer stammt ausgerechnet vom Balkan, was die demografische Substanz der Region weiter schwächt.