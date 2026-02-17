Digitaler Euro ab 2029: EZB plant Währungsrevolution

Nach über zwei Jahrzehnten steht der Euro vor seiner nächsten Transformation. Die Europäische Zentralbank treibt die digitale Version der Gemeinschaftswährung voran.

30 Jahre nach der Einführung des Euro plant die Europäische Zentralbank, die Gemeinschaftswährung auch in digitaler Form verfügbar zu machen. Bis zur Umsetzung dieses Vorhabens steht allerdings noch erhebliche Überzeugungsarbeit an. Die Geschichte des Euro begann 1999 mit seiner Einführung als Buchgeld, bevor die Bürger drei Jahre später erstmals physische Euro-Banknoten und Münzen in Händen hielten.

Drei Jahrzehnte nach diesem Meilenstein soll nun der nächste Entwicklungsschritt der europäischen Währung folgen.