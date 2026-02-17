KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Währungsrevolution

Digitaler Euro ab 2029: EZB plant Währungsrevolution

Digitaler Euro ab 2029: EZB plant Währungsrevolution
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Nach über zwei Jahrzehnten steht der Euro vor seiner nächsten Transformation. Die Europäische Zentralbank treibt die digitale Version der Gemeinschaftswährung voran.

30 Jahre nach der Einführung des Euro plant die Europäische Zentralbank, die Gemeinschaftswährung auch in digitaler Form verfügbar zu machen. Bis zur Umsetzung dieses Vorhabens steht allerdings noch erhebliche Überzeugungsarbeit an. Die Geschichte des Euro begann 1999 mit seiner Einführung als Buchgeld, bevor die Bürger drei Jahre später erstmals physische Euro-Banknoten und Münzen in Händen hielten.

Drei Jahrzehnte nach diesem Meilenstein soll nun der nächste Entwicklungsschritt der europäischen Währung folgen.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Staatsbesuch
„Alles ist anders als bei uns“ – Vucic ringt mit Indiens Küche vor Gipfeltreffen (VIDEO)
| Milliardenprojekt
Milliarden-Offensive: Serbischer Riese pumpt Rekordinvestition in den Balkan
| Schuldenkrise
153.000 Euro pro Kopf: Österreichs Privatschulden explodieren
| Nachwuchsförderung
„Lehre ist kein Plan B“: Tausend Schüler testen Traumjobs im Donau Zentrum
| Abwanderung
Exodus vom Balkan: Warum der Osten seine Menschen verliert
MEHR AKTUELLE NEWS