Belgrad ehrt zwei Österreicher: FPÖ-Politiker Krauss und Bundespolizeidirektor Takacs erhielten den serbischen Staatsorden für ihre Verdienste um die bilateralen Beziehungen.

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic verlieh im Rahmen der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag „Sretenje“ (serbischer Staatsfeiertag) mehrere staatliche Auszeichnungen. Unter den Geehrten befanden sich auch zwei österreichische Persönlichkeiten: der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss sowie der österreichische Bundespolizeidirektor Michael Takacs. Beide wurden mit dem Orden der serbischen Flagge zweiter Klasse ausgezeichnet und reisten für die Zeremonie persönlich nach Belgrad.

Die offizielle Begründung für die Ehrung von Krauss bezieht sich auf dessen Beitrag zur Förderung freundschaftlicher Beziehungen zwischen Serbien und Österreich sowie zum besseren gegenseitigen Verständnis. Bei Takacs würdigte man insbesondere sein Engagement für die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden beider Staaten.

Tradition der Ehrungen

Die Verleihung serbischer Staatsorden an österreichische Persönlichkeiten hat bereits Tradition. So wurde im Vorjahr der Europaabgeordnete Harald Vilimsky ausgezeichnet. Auch weitere internationale Vertreter aus den Bereichen Politik, Kultur und Wirtschaft erhielten in der Vergangenheit solche Ehrungen.

⇢ Abstimmung spaltet die Schweiz: Bevölkerungsobergrenze von 10 Millionen?



Die Staatsorden werden traditionell am serbischen Nationalfeiertag an Personen verliehen, denen besondere Verdienste um Serbien oder um die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit zugeschrieben werden.