11.490 Euro Strafe: Diese Bargeld-Regel müssen Reisende kennen

Bargeld in Kuverts, drei Währungen, kein Wort zum Zoll – an der Grenze zwischen Bosnien und Kroatien endete eine Reise abrupt.

An der Grenzübergangsstelle Zupanja, wo Bosnien-Herzegowina und Kroatien aufeinandertreffen, stoppten Zollbeamte einen bosnisch-herzegowinischen Staatsangehörigen, der im Begriff war, mit einer erheblichen Menge nicht deklarierter Devisen in die Europäische Union einzureisen. In seinem Gepäck sowie in seiner Geldbörse stellten die Beamten insgesamt 36.745 Euro, 600 Schweizer Franken und 1.000 US-Dollar sicher. Ein Teil der Banknoten war dabei auf mehrere Kuverts aufgeteilt.

Saftige Strafe

Weder beim kroatischen Zoll noch bei der Grenzpolizei hatte der Mann die mitgeführten Geldmittel zuvor angemeldet – ein klarer Verstoß gegen das kroatische Devisengesetz. Die Konsequenz folgte noch an Ort und Stelle: Die Behörden stellten ihm einen Strafbescheid über 11.490 Euro aus. Ob und in welchem Umfang das vorgefundene Bargeld vorübergehend eingezogen wurde, lässt die Behördenmeldung offen.

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Anmeldepflicht ab 10.000 Euro

Das Mitführen größerer Bargeldmengen über die EU-Außengrenze ist grundsätzlich legal. Wer jedoch mit einem Gegenwert von 10.000 Euro oder mehr in die Union ein- oder aus ihr ausreist, ist gesetzlich verpflichtet, diesen Betrag beim Zoll oder bei der Grenzpolizei anzumelden – unabhängig davon, ob das Geld in einer oder mehreren Währungen vorliegt.

Die Anmeldung kann dabei schriftlich oder über ein elektronisches Formular vorgenommen werden.