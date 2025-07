Urlauber beim Sex erwischt – 20.000 Euro Strafe

Ein Liebespaar wurde am Lago Maggiore bei einem intimen Moment überrascht und muss nun tief in die Tasche greifen. Der romantische Ausflug zu einer Insel im norditalienischen See endete für zwei Urlauber aus der Region Alessandria mit einem kostspieligen Nachspiel.

Das Paar hatte sich hinter einem Busch zurückgezogen und begann dort einen leidenschaftlichen Akt, ohne zu bedenken, dass sie vom Wasser aus gesehen werden konnten. Andere Besucher des Sees wurden ungewollt Zeugen des Geschehens und alarmierten umgehend die örtlichen Behörden.

Polizeiliche Intervention

Die Carabinieri (italienische Militärpolizei) reagierten prompt und näherten sich mit einem Patrouillenboot der Insel. Bevor sie einschritten, dokumentierten die Beamten die Situation mit Videoaufnahmen als Beweismaterial. Als die beiden Urlauber die Polizisten schließlich bemerkten, war es bereits zu spät.

Die Ordnungshüter beendeten den intimen Moment und verhängten gegen beide Beteiligte eine empfindliche Geldstrafe von jeweils 10.000 Euro wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.

Die Maßnahmen könnten noch schärfer ausfallen: Die italienischen Behörden drohten mit einer Erhöhung der Strafe auf bis zu 30.000 Euro, falls die Zahlung nicht innerhalb von 60 Tagen erfolgt. Ein formeller Einspruch gegen den Bußgeldbescheid ist nur mit einer stichhaltigen Begründung möglich, die von der Polizei eingehend geprüft wird.

