Amoklauf in Schule: 13-Jähriger tötet zwei Angestellte

Ein 13-Jähriger, eine Schulwaffe, zwei Tote – Brasilien erlebt einen der erschütterndsten Schulangriffe der jüngsten Zeit.

An einer Mittelschule in Rio Branco hat ein 13-jähriger Schüler am Dienstag (Ortszeit) das Feuer eröffnet und dabei zwei Menschen getötet sowie zwei weitere verletzt. Der Jugendliche, der die betroffene Einrichtung – das Instituto Sao Jose – selbst besuchte, wurde noch am Tatort festgenommen, wie die zuständigen Behörden mitteilten. Rio Branco ist die Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Acre im Nordwesten des Landes.

Bei den beiden Todesopfern handelt es sich um Angestellte der Schule. Zu den Verletzten zählt laut Behördenangaben auch ein elfjähriges Mädchen, das einen Schuss ins Bein erlitt.

Ablauf des Angriffs

Wie der Oberstleutnant der Militärpolizei von Acre, Felipe Russo, schilderte, drang der Jugendliche in das Schulgebäude ein und feuerte mehrere Schüsse in einem Gang ab, der in Richtung des Direktionsbüros führt. Anschließend ergab er sich widerstandslos der Polizei. Auch der Stiefvater des Schützen wurde festgenommen – ihm gehört die beim Angriff eingesetzte Pistole.

Darüber hinaus hat die Polizei nach Angaben von Russo weitere Schüler identifiziert, die möglicherweise in den Angriff eingeweiht waren.

Schulen geschlossen

Die Landesregierung von Acre ordnete daraufhin an, den Unterricht an sämtlichen Schulen des Bundesstaates für drei Tage auszusetzen. Gleichzeitig wurden psychologische Fachkräfte mobilisiert, um betroffene Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte zu betreuen.

Die Regierung sprach den Betroffenen des Vorfalls ihr Mitgefühl aus.