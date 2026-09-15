Österreich: Impf-Stopp wegen Personalmangel

Kein Impftermin, kein Personal – Klagenfurts Gesundheitsamt kämpft mit einem Engpass, der ausgerechnet vulnerable Gruppen trifft.

Im Gesundheitsamt der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt sind derzeit keine Impftermine buchbar. Ursache ist kein Mangel an Impfstoffen, sondern ein akuter Personalengpass. Besonders betroffen sind ältere Menschen, die sich kostenlos gegen Gürtelrose oder Pneumokokken impfen lassen möchten.

Offene Amtsarztstelle

Gesundheitsreferent Franz Petritz (SPÖ) erläuterte die Hintergründe des Engpasses: „Auf der einen Seite ist die Urlaubszeit und auf der anderen Seite ist eine Kollegin in den frühzeitigen Mutterschutz gegangen.“ Gleichzeitig verwies er auf die finanzielle Dimension des Problems: „Das ist auch eine finanzielle Frage.“ Eine offene Amtsarztstelle wurde ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist läuft bis zum 9. Oktober. Wird die Stelle rechtzeitig besetzt, sollen ab November wieder reguläre Impftermine angeboten werden können.

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Alternativen & Ausnahmen

Wer in der Zwischenzeit auf eine Impfung angewiesen ist, wird auf den Hausarzt verwiesen. Allerdings müssen Patientinnen und Patienten den benötigten Impfstoff in vielen Fällen selbst in einer Apotheke besorgen. Uneingeschränkt verfügbar bleiben Impfungen für Kinder und Jugendliche sowie Reiseimpfungen.

Die Einschränkungen gelten ausschließlich für Klagenfurt – in den übrigen Bezirken Kärntens läuft der Impfbetrieb ohne Unterbrechungen weiter.