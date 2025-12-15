Ring-Blockade kommt: Aktivisten legen Dienstag City lahm

Verkehrschaos droht: Eine Demonstration legt am Dienstag Teile der Wiener Innenstadt lahm. Der Ring wird gesperrt, Staus sind vorprogrammiert.

Am Dienstag müssen Autofahrer in Wien-Innere Stadt mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Der ÖAMTC warnte bereits am Sonntag vor drohenden Staus aufgrund einer angemeldeten Demonstration. Unter dem Motto “Solidarischer Widerstand gegen Sozialabbau” werden Demonstranten zwischen 17:30 und 18:30 Uhr auf die Straße gehen, was zu temporären Sperren des Rings ab der Oper sowie vom Schwarzenbergplatz aus führen wird.

⇢ Stau-Chaos am Freitag: Hier wird Wien still stehen



Betroffene Straßen

Mit Verkehrsbehinderungen ist laut ÖAMTC besonders auf dem Ring ab der Wollzeile zu rechnen. Auch rund um den Schwarzenbergplatz und Karlsplatz sowie auf dem Getreidemarkt, dem Museumsplatz und auf beiden Wienzeilen werden Staus erwartet.

⇢ Taxi-Aufstand 2.0: 1.200 Fahrer ziehen durch Wien gegen Uber-Macht



Verkehrsteilnehmern wird dringend geraten, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren.