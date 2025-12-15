Terror-Warnstufe hoch: Wien bleibt unter verschärfter Beobachtung

Trotz weltweiter Gewaltvorfälle am Adventwochenende bleibt Österreichs Terrorwarnstufe unverändert auf Stufe 4. Die Behörden sehen eine erhöhte, aber keine konkrete Bedrohungslage.

Nach einer Reihe internationaler Gewaltvorfälle hat das Innenministerium eine aktuelle Einschätzung der Sicherheitslage vorgenommen. Für Österreich bleibt die Terrorwarnstufe unverändert auf Stufe 4. Eine unmittelbare Bedrohung für das Land besteht nach Einschätzung der Behörden derzeit nicht.

Das vergangene Adventwochenende war von mehreren Gewaltereignissen weltweit geprägt: In Australien fielen Schüsse, in Deutschland konnte ein geplanter Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt verhindert werden, und an einer amerikanischen Elite-Universität kam es zu einem tödlichen Zwischenfall. Vor diesem Hintergrund erfolgte auch in Österreich eine Neubewertung der Sicherheitssituation. Das Innenministerium veröffentlichte am Sonntag, wie die Tageszeitung “Heute” berichtet, eine offizielle Lageeinschätzung und hält an der bestehenden erhöhten Terrorwarnstufe fest.

Die Einstufung verbleibt damit auf Stufe 4 von maximal 5 möglichen Stufen – ein Indikator für gesteigerte Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden, jedoch kein Signal für eine unmittelbar drohende Gefahr in Österreich. Nach den jüngsten Vorfällen im Ausland bewertet das Innenministerium die Sicherheitslage weiterhin als angespannt. In einem offiziellen Statement heißt es wörtlich: „Es besteht eine allgemein erhöhte Bedrohungslage – aber keine konkrete Gefährdung für Österreich.”

Die Sicherheitsbehörden berücksichtigen bei ihrer Lagebeurteilung fortlaufend die internationalen Entwicklungen. Das Ministerium erläutert dazu: „Internationale Vorfälle und Entwicklungen fließen laufend in die Beurteilung und Analyse der Lage mit ein. Die österreichischen Sicherheitsbehörden sowie der Verfassungsschutz stehen im engen Austausch mit Sicherheitsbehörden im Ausland.”

Erhöhte Bedrohungslage

Die gegenwärtig hohe Alarmstufe stellt keine neue Entwicklung dar. Das Innenministerium identifiziert den Terrorangriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023 als entscheidenden Einschnitt. Seit diesem Ereignis sei in zahlreichen europäischen Ländern – einschließlich Österreich – eine verschärfte Bedrohungssituation zu verzeichnen. Das Ministerium formuliert es so: „Bereits seit dem 7. Oktober 2023 – dem Terrorangriff der Hamas auf den Staat Israel – besteht in vielen europäischen Staaten und somit auch für Österreich eine erhöhte Bedrohungslage (aber keine konkrete Gefährdung).”

Kurz nach diesem Angriff wurde daher auch in Österreich die Terrorwarnstufe angehoben. Diese Maßnahme sei mit „unterschiedlichen wahrnehmbaren, aber auch verdeckten Maßnahmen” verbunden gewesen, so das Innenministerium.

Schutz jüdischer Einrichtungen

Besondere Aufmerksamkeit gilt nach wie vor dem Schutz jüdischer Einrichtungen. Dieser stand laut Innenministerium nicht erst seit Oktober 2023, sondern bereits in den Jahren zuvor im Fokus der Sicherheitsbehörden. Neben zahlreichen nicht öffentlich sichtbaren Sicherheitsmaßnahmen wurde die Polizeipräsenz bei jüdischen Einrichtungen verstärkt.

In Wien unterstützt zusätzlich das Bundesheer die Sicherheitsanstrengungen. Aktuell sichern Armeeangehörige im Rahmen eines Assistenzeinsatzes jüdische Einrichtungen ab. Diese Schutzmaßnahmen werden nach Angaben des Innenministeriums in enger Abstimmung mit der Israelitischen Religionsgesellschaft und den Israelitischen Kultusgemeinden durchgeführt.

Diese Zusammenarbeit hat Tradition, da die Kooperation bereits seit Jahrzehnten etabliert und erprobt ist.