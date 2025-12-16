Syrer wird zum Nationalhelden – So viel haben die Leute für ihn gespendet

Mit bloßen Händen gegen einen bewaffneten Attentäter – der Syrer Ahmed al-Ahmed wird nach seiner mutigen Tat am Bondi Beach als Nationalheld gefeiert.

Ahmed al-Ahmed, der Mann, der bei der Massenschießerei am Bondi Beach einen der Angreifer entwaffnete, erfährt eine Welle der Anerkennung und Unterstützung. Der 43-jährige Vater zweier Kinder wurde dabei gefilmt, wie er sich von hinten an einen der Schützen heranschlich, ihn überwältigte und ihm die Waffe abnahm. Aufnahmen zeigen, wie er anschließend kurzzeitig die Waffe auf den Angreifer richtete, sie dann aber zu Boden legte und die Hände hob – offenbar um zu signalisieren, dass er keine Bedrohung darstellt.

⇢ Ehepaar stellt sich IS-Terrorist entgegen – Dashcam filmt letzte Sekunden (VIDEO)



Während seiner mutigen Intervention wurde al-Ahmed vom zweiten Schützen zweimal getroffen und erlitt Verletzungen an Schulter und Hand. Nach einer Operation am Sonntagabend befindet er sich nun in stabilem Zustand im Saint George Hospital in Sydney, wo er auf weitere Behandlung seiner Schussverletzungen wartet. Der australische Premierminister Anthony Albanese stattete dem in Syrien geborenen australischen Staatsbürger am Dienstag einen Besuch ab.

“Es war mir eine große Ehre, Ahmed al-Ahmed zu treffen. Er ist ein wahrer australischer Held”, erklärte Albanese nach dem Treffen mit ihm und seinen Eltern. “Wir sind ein tapferes Land. Ahmed al-Ahmed verkörpert das Beste in unserem Land. Wir werden nicht zulassen, dass dieses Land geteilt wird.”

Weltweite Anerkennung

Die Anerkennung für al-Ahmed reicht weit über Australiens Grenzen hinaus. Sowohl der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu als auch US-Präsident Donald Trump würdigten seine Courage. Trump bezeichnete ihn als “eine sehr, sehr mutige Person”, die zahlreiche Leben gerettet habe.

⇢ Mit bloßen Händen gegen Attentäter: Eltern des Sydney-Helden sprechen



Eine für al-Ahmed eingerichtete Spendenkampagne auf GoFundMe hat mittlerweile über 2,2 Millionen australische Dollar (1,24 Millionen Euro) eingebracht. “Wir erleben eine Welle der Liebe für Ahmed al-Ahmed nach seinen heldenhaften Taten am Bondi Beach. Wir arbeiten direkt mit den Organisatoren zusammen, um sicherzustellen, dass die Gelder Ahmed und seine Familie sicher erreichen”, teilte GoFundMe am Montag auf der Plattform X mit.

Laut Medienberichten haben zahlreiche Menschen Blumen vor dem Saint George Hospital und vor al-Ahmeds derzeit geschlossenem Obstladen niedergelegt, um ihre Unterstützung zu bekunden. Australien trauert um jüngstes Opfer der Schießerei in Bondi, Familie bei Mahnwache.

Familiärer Hintergrund

Verwandte berichteten australischen Medien, dass al-Ahmed 2006 von Syrien nach Sydney übersiedelte. Sein Vater, Mohamed Fateh al-Ahmed, erklärte gegenüber ABC News, sein Sohn sei am Sonntagnachmittag mit einem Freund in der Gegend Kaffee trinken gewesen, als er die Schüsse hörte und beschloss einzugreifen.

“Mein Sohn ist ein Held. Er hat bei der Polizei gedient, er hat die Leidenschaft, Menschen zu verteidigen”, sagte Mohamed Fateh. In welcher Polizeieinheit al-Ahmed tätig war, bleibt unklar.

Al-Ahmeds Mutter, Malakeh Hasan al-Ahmed, beschrieb ihre emotionale Reaktion auf die Nachricht von der Schussverletzung ihres Sohnes: Sie habe sich immer wieder “geprügelt und geweint”. “Ich bin stolz darauf, dass mein Sohn Menschen geholfen und sie gerettet hat”, fügte sie hinzu. “Er sah, dass sie starben und Menschen ihr Leben verloren, und als der Kerl [der Angreifer] keine Munition mehr hatte, nahm er ihm [die Waffe] ab, aber er wurde getroffen.” Die Eltern gaben an, erst vor wenigen Monaten aus Syrien nach Sydney gekommen zu sein.

Bei dem Anschlag, der sich am Sonntag gegen 18.45 Uhr Ortszeit während einer Chanukka-Feier (jüdisches Lichterfest) mit rund 1.000 Teilnehmern am Bondi Beach ereignete, kamen fünfzehn Menschen ums Leben. Es handelt sich um die verheerendste Massenschießerei in Australien seit fast drei Jahrzehnten.

Nach Polizeiangaben sind die beiden Tatverdächtigen Vater und Sohn. Der 50-jährige Vater wurde von Einsatzkräften noch am Tatort getötet, während sein 24-jähriger Sohn derzeit im Krankenhaus behandelt wird. Die Präsidentin der australischen Bundespolizei, Krissy Barret, stufte den Vorfall am Dienstag als “vom Islamischen Staat inspirierten Terroranschlag” ein.

Premierminister Albanese erklärte, diese Einschätzung basiere auf Beweismitteln, darunter die “Präsenz von Flaggen des Islamischen Staates” in einem sichergestellten Fahrzeug. Fünfundzwanzig Personen werden nach dem Massaker vom Sonntag noch in Krankenhäusern versorgt, zehn davon in kritischem Zustand.

Drei der Verletzten werden in einer Kinderklinik behandelt.