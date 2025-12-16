Ehepaar stellt sich IS-Terrorist entgegen – Dashcam filmt letzte Sekunden (VIDEO)

Ohne zu zögern stellten sie sich dem bewaffneten Terroristen entgegen – ein Dashcam-Video zeigt die letzten Momente eines Ehepaars, das in Bondi zum Helden wurde.

Dashcam-Video zeigt heroischen Kampf

Ein dramatisches Video dokumentiert den mutigen, aber letztlich tödlichen Versuch eines Ehepaares, den Terroranschlag am Bondi Beach zu verhindern. Die Aufnahmen, die von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gemacht und später in sozialen Medien verbreitet wurden, zeigen den Moment, als der mutmaßliche Attentäter Sajid Akram mit einem Sturmgewehr bewaffnet aus seinem Auto stieg. Über der Frontscheibe seines Fahrzeugs war deutlich eine IS-Flagge drapiert.

In diesem kritischen Augenblick reagierten Boris und Sofia Gurman, ein in Bondi lebendes Paar, ohne zu zögern. Die Dashcam-Aufnahmen halten fest, wie die beiden entschlossen auf den bewaffneten Mann zugingen und ihn in einem verzweifelten Handgemenge zu Boden stießen. Im folgenden Kampf gelang es Boris Gurman sogar kurzzeitig, dem Angreifer das Gewehr zu entreißen, während Akram rückwärts auf den Gehweg taumelte.

Tragisches Ende

Was die im Umlauf befindlichen Aufnahmen nicht zeigen, sind die tragischen Folgen dieser mutigen Konfrontation. Laut Sydney Morning Herald zeigen weitere Videoaufnahmen, wie der 50-jährige Attentäter wieder auf die Beine kam und mindestens zweimal auf das Paar schoss. Boris und Sofia Gurman wurden die ersten Opfer des Amoklaufs – sie starben in den Armen des jeweils anderen.

Drohnenbilder, die nach dem Vorfall aufgenommen wurden, dokumentieren das tragische Ende der beiden auf dem Gehweg von Bondi Beach.