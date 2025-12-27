Von Walzerlernen bis Dachterrassen-Rave: Das ist Wiens Silvesterprogramm

Während manche schon seit Wochen ihre Silvesterpläne schmieden, können Kurzentschlossene in Wien aufatmen. Die Hauptstadt hält für jeden Geschmack eine passende Option bereit.

„Und was machst du so zu Silvester?“ Diese Frage löst bei vielen Menschen regelrechten Stress aus. Wer noch keinen Plan für den Jahreswechsel hat, kann sich entspannen: Wien bietet auch für Kurzentschlossene zahlreiche Möglichkeiten. Ein Überblick der verschiedenen Optionen in der Hauptstadt.

Der Silvesterpfad spricht vor allem jene an, die gerne in Menschenmengen feiern. Von 14 Uhr bis 2 Uhr morgens erstreckt sich das Programm mit diversen Stationen, die Unterhaltung, Getränke und Speisen anbieten. Anfänger haben am Nachmittag am Graben die Chance, in Schnellkursen das Walzertanzen zu erlernen. Detaillierte Informationen finden Interessierte auf wienersilvesterpfad.at.

⇢ Punsch, Pilze, Glücksbringer: Wiener Silvestermärkte locken mit 148 Standorten



Wer dem Gedränge auf den Straßen entfliehen, aber dennoch musikalisch ins neue Jahr starten möchte, findet in den Wiener Musiktheatern passende Angebote. Die Wiener Symphoniker interpretieren um 19 Uhr Beethovens 9. Symphonie im Wiener Konzerthaus, gefolgt von der großen Silvestergala mit Federspiel und Gästen ab 22.30 Uhr. In der Wiener Hofburg präsentiert das Hofburg Orchester klassische Walzerklänge, Ouvertüren und Polkas. Auch die Minoritenkirche veranstaltet ein Silvesterkonzert mit Werken von Fritz Kreisler und Astor Piazzolla. Tickets sind erhältlich unter konzerthaus.at, hofburgorchester.at und oeticket.at.

Tanzen und Feiern

Ein Silvesterabend ohne Tanzvergnügen erscheint vielen unvollständig. Die Wiener Clubszene bietet – solange Karten verfügbar sind – diverse Veranstaltungen an. Die vermutlich beeindruckendste Aussicht genießen Besucher am Schloss Cobenzl, wo „Kein Sonntag ohne Techno“ den nach eigenen Angaben „größten NYE-Rave der Stadt“ organisiert. Im Loft lockt die „New Loft’s Eve Silvester-Retroparty“ mit Hits aus den 90ern und 2000ern. Das Hotel Zoku beim Prater lädt zur Feier auf der Dachterrasse mit Live-Musik, Abendessen und Getränken. Tickets und weitere Informationen gibt es unter ksot.ticket.io, theloft.at und livezoku.com/vienna.

Nicht jeder möchte an Feiertagen in der Küche stehen. Zahlreiche Wiener Restaurants bieten spezielle Silvestermenüs an. Dazu zählen die Brasserie & Bakery im „The Guesthouse Vienna“, das „Sperling“ im Augarten, das „Thell“ mit seiner „Grand Soirée“ sowie das Palmenhaus. Reservierungen nehmen die Lokale unter theguesthouse.at, sperling.wien, thell.restaurant und palmenhaus.at entgegen.

Alternative Optionen

Warum die guten Vorsätze auf Jänner verschieben? Beim 49. Silvesterlauf entlang der Ringstraße können Sportbegeisterte das alte Jahr aktiv ausklingen lassen. Ob joggend oder walkend – die Teilnahme ist auch für Spontanentschlossene möglich, da Anmeldungen bis zum 31.12. akzeptiert werden. Informationen bietet lcc-wien.at.

Gestehen wir es uns ein: Es ist durchaus keine schlechte Alternative, den Trubel aus der Behaglichkeit der eigenen Wohnung zu beobachten. Die Pummerin erklingt nirgends so deutlich wie im heimischen Radio. Per Fernsehübertragung lässt sich das Glockenläuten sogar visuell miterleben.

Ein Erlebnis, das am überfüllten Silvesterpfad kaum möglich wäre.