„Werden wieder zuschlagen“: Acht Tote nach Anschlag auf Moschee (VIDEOS)

Blut im Gotteshaus: Ein Bombenanschlag erschüttert Syrien nach dem Sturz Assads. Erstmals seit dem Machtwechsel wird ein religiöses Gebäude zum Terrorziel.

Bei einem Terroranschlag auf eine Moschee in Homs (Syrien) sind am Freitag mindestens acht Menschen getötet und 18 weitere verletzt worden. Die bislang kaum bekannte Extremistengruppe Saraja Ansar al-Sunna reklamierte den Angriff für sich und kündigte weitere Attentate an, wobei die Echtheit des im Internet kursierenden Bekennerschreibens nicht zweifelsfrei bestätigt werden kann.

Der Anschlag markiert den ersten Angriff auf ein religiöses Gebäude seit dem Ende der Herrschaft von Baschar al-Assad, der im Dezember 2024 gestürzt wurde und anschließend mit seiner Familie nach Russland floh. Das betroffene Gotteshaus wurde vorwiegend von Angehörigen der alawitischen Minderheit besucht, der auch Assad entstammt. Seit seinem Machtverlust kam es wiederholt zu gewaltsamen Übergriffen gegen Minderheiten mit teils mehreren hundert Todesopfern.

Nach Angaben der syrischen Nachrichtenagentur SANA, die sich auf Informationen des Gesundheitsministeriums in Damaskus und der Stadtverwaltung von Homs berief, haben Sicherheitskräfte das Gebiet um die etwa 90 Autominuten nördlich der Hauptstadt gelegene Moschee abgesperrt. In der Imam Ali ibn Abi Talib-Moschee wurde offenbar ein Sprengsatz platziert, der während des Freitagsgebets detonierte. Von SANA veröffentlichte Aufnahmen zeigen zersplittertes Glas, verrußte Wände und Blutspuren auf dem Boden des Gebäudes.

Islamistische Hintergründe

Zu dem Attentat bekannte sich die islamistische Gruppierung Saraja Ansar al-Sunna, eine gegen Alawiten, Schiiten und Christen gerichtete Terrororganisation, die erst seit kurzem in Erscheinung tritt. Die Gruppe soll im Februar von einem ehemaligen Mitglied der islamistischen Miliz Hajat Tahrir al-Scham (HTS) gegründet worden sein – jener Organisation, die maßgeblich zum Sturz Assads beigetragen hatte. Die Terroristen operieren Berichten zufolge hauptsächlich in Syrien und im Libanon.

Erst einen Tag vor dem Anschlag hatten syrische Behörden die Festnahme eines hochrangigen Anführers der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verkündet. Der unter dem Kampfnamen Abu Omar Tabija bekannte Taha al-Subi, IS-Kommandeur in Damaskus, wurde zusammen mit weiteren Kämpfern gefasst. Laut SANA bezeichnete Armeegeneräl Ahmad al-Dalati die Operation als „präzisen Sicherheitseinsatz“ gegen ein IS-Versteck, der in Kooperation mit dem Geheimdienst und Streitkräften der internationalen Anti-IS-Koalition durchgeführt wurde. Dalati wertete die Festnahme als „schweren Schlag“ gegen die Terrororganisation.

Militärische Reaktionen

Die Verhaftung erfolgte weniger als zwei Wochen nach einem Angriff eines mutmaßlichen IS-Anhängers in Palmyra (Zentralsyrien), bei dem nach Informationen des US-Regionalkommandos CENTCOM zwei US-Soldaten und ein amerikanischer Übersetzer getötet wurden. Syrischen Behörden zufolge gehörte der Attentäter den Sicherheitskräften des Landes an, sollte jedoch aufgrund seiner „extremistisch-islamistischen Ideen“ entlassen werden.

Auch dieser Anschlag stellte den ersten derartigen Vorfall seit dem Sturz Assads durch die islamistische HTS-Miliz dar und ereignete sich nach der Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Syrien und den USA. Gegenwärtig fungiert der HTS-Vorsitzende Ahmed al-Scharaa, auch bekannt als Abu Muhammad al-Dzolani, als Interimspräsident Syriens.

Als Reaktion auf den Angriff bombardierte die US-Armee eine Woche später mehr als 70 IS-Stellungen in Syrien. Auch Jordanien beteiligte sich an den Luftschlägen, bei denen mehrere IS-Mitglieder getötet wurden. Die von den USA geführte internationale Anti-IS-Koalition wurde 2014 ins Leben gerufen, um das von den Islamisten proklamierte „Kalifat“ in Syrien und im Irak zu zerschlagen. Obwohl die Dschihadisten seit 2019 offiziell als besiegt gelten, haben sich viele Kämpfer in abgelegene Wüstenregionen beider Länder zurückgezogen und stellen weiterhin eine unterschwellige Bedrohung dar.

Das syrische Außenministerium verurteilte laut SANA den Anschlag als „feigen Akt“ gegen unschuldige Zivilisten und bekräftigte seine Entschlossenheit, weiterhin gegen jegliche Form des Terrorismus im Land vorzugehen.

Den Angehörigen der Opfer sprach das Ministerium sein Beileid aus.