Tödliche Falle in Moskau: Polizisten bei Routinekontrolle in die Luft gesprengt

Erneut erschüttert ein tödlicher Anschlag Moskau – zwei Polizisten starben bei einer Explosion, nur Tage nach dem Bombenattentat auf einen hochrangigen Militär.

Bei einer Explosion in Moskau kamen zwei Verkehrspolizisten ums Leben. Der russische Ermittlungsausschuss für schwere Straftaten teilte am Mittwoch mit, dass ein Sprengsatz detonierte, als die Beamten in den frühen Morgenstunden eine verdächtige Person kontrollierten. Der Vorfall ereignete sich unweit jener Stelle, an der erst am Montag der russische Generalleutnant Fanil Sarwarow durch eine Autobombe getötet worden war. Sarwarow, der die operative Ausbildungsabteilung des Generalstabs leitete, fiel einem unter seinem geparkten Fahrzeug in einem südlichen Wohnviertel der russischen Hauptstadt platzierten Sprengsatz zum Opfer.

Polizeieinsatz vor Ort

Zuvor hatte der Ermittlungsausschuss über den Nachrichtendienst Telegram von einem „Vorfall im Süden Moskaus“ berichtet und zunächst nur von verletzten Verkehrspolizisten gesprochen. Russische Fernsehbilder zeigten ein großes Polizeiaufgebot und abgesperrte Bereiche rund um den Tatort. Nach Zeugenaussagen ereignete sich die Explosion gegen 01.30 Uhr Moskauer Zeit (23.30 Uhr MEZ am Dienstag).

Anschlagsserie in Russland

Die Ermittlungsbehörden führten am Tatort umfangreiche forensische Untersuchungen durch, darunter medizinische Analysen und Sprengstoffprüfungen. Seit Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine im Februar 2022 wurden mehrere Personen mit Verbindungen zum russischen Militäreinsatz bei Bombenanschlägen getötet. Die ukrainische Seite hat die Verantwortung für einige dieser Anschläge übernommen.

