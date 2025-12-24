KOSMO KOSMO
Unglück

Zweijähriges Kind unter Opfern: Marineflugzeug stürzt ins Meer

Foto: iStock
1 Min. Lesezeit | 24. Dezember 2025

Bei einem Flugzeugabsturz der mexikanischen Marine nahe der US-Küste sind sechs Menschen tödlich verunglückt. Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum bestätigte am Dienstag, dass sich unter den Todesopfern auch ein zweijähriges Kind befand. Zwei Personen konnten das Unglück überleben und befinden sich nach Angaben der Marine in stabilem Zustand.

Überlebende in Behandlung

Ein Überlebender wird aufgrund schwerer Verbrennungen in einem Krankenhaus in Galveston (Texas) medizinisch versorgt. Die genauen Umstände des Absturzes vom Montag sind noch ungeklärt.

⇢ Zehn Tote: Notlandung auf Fußballplatz endet in Katastrophe (VIDEOS)

Die Ermittlungen zur Unglücksursache sollen nun in Kooperation mit amerikanischen Behörden durchgeführt werden.

