Rekordwert

Goldpreis sprengt alle Rekorde – Anleger im Kaufrausch

Foto: iStock
1 Min. Lesezeit | 24. Dezember 2025

Der Goldpreis hat am Mittwoch erstmals die Schwelle von 4.500 Dollar (3.818,09 Euro) pro Feinunze überschritten. Als treibende Kräfte hinter dieser Entwicklung erwiesen sich sowohl die anhaltende Nachfrage nach dem Edelmetall als Absicherung gegen wirtschaftliche Unsicherheiten als auch die verbreitete Erwartung bevorstehender Zinssenkungen.

In diesem Marktumfeld behauptete sich Gold weiterhin als eine der bevorzugten Anlagemöglichkeiten für Investoren.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

