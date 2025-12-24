24-Stunden-Schichten: Die freiwilligen Weihnachtshelden

Während die meisten Menschen in ganz Österreich unter dem Weihnachtsbaum zusammensitzen, halten tausende Einsatzkräfte im ganzen Land die Stellung. Ihr freiwilliger Dienst sorgt dafür, dass die Nacht tatsächlich still bleibt.

Während andere feiern, arbeiten sie weiter – oft unbemerkt: Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten sorgen auch am Heiligen Abend rund um die Uhr für Sicherheit in ganz Österreich. Ob bei Bränden, Verkehrsunfällen oder familiären Konflikten – sie sind jederzeit einsatzbereit und ermöglichen damit Millionen Menschen eine tatsächlich „stille Nacht“. Auch im Strafvollzug, bei der Bahn und in kritischen Infrastrukturen läuft der Betrieb dank engagierter Mitarbeiter ohne Unterbrechung.

Freiwillige Dienste zu Weihnachten

Entgegen der landläufigen Vorstellung von Weihnachten als ruhigster Zeit des Jahres sind die Landesleitzentralen und Einsatzstellen auch an den Feiertagen voll besetzt. Allein in den Polizeileitstellen versehen zahlreiche Beamtinnen und Beamte österreichweit ihren Dienst am Heiligen Abend – oft in durchgehenden 24-Stunden-Schichten.

Diese Dienste werden gezielt so organisiert, dass der Personalaufwand möglichst gering gehalten wird. Ein Großteil der Einsätze basiert auf freiwilligen Dienstübernahmen – ein Umstand, der innerhalb der Organisationen als starkes Zeichen von Zusammenhalt und Verantwortungsbewusstsein gilt.

Für die Einsatzkräfte bedeutet Weihnachten nicht selten Blaulicht statt Kerzenlicht. Für den Rest des Landes bedeutet es Sicherheit – auch dann, wenn fast alles stillsteht.

