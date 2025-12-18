Zehn Tote: Notlandung auf Fußballplatz endet in Katastrophe (VIDEOS)

Bei einem verheerenden Flugzeugabsturz nahe Mexiko-Stadt kamen zehn Menschen ums Leben, darunter auch drei Kinder. Das Kleinflugzeug versuchte auf einem Fußballplatz in San Mateo Atenco im Bundesstaat Mexiko notzulanden, stürzte jedoch in ein Lagerhaus und fing sofort Feuer.

Die Privatmaschine befand sich auf dem Weg von Acapulco nach Toluca, als sich das Unglück ereignete. Wie Katastrophenschutzkoordinator Adrian Hernandez mitteilte, befanden sich insgesamt zehn Personen an Bord – acht Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder. Nachdem anfänglich noch drei Insassen als vermisst galten, bestätigten die Behörden inzwischen den Tod aller Flugzeuginsassen, unter ihnen bedauerlicherweise auch drei Kinder.

Evakuierung vor Ort

Der Sicherheitsminister des Bundesstaates Mexiko, Cristobal Castaneda, informierte, dass sich im betroffenen Lagerhaus Benzin- und Gaskanister befanden. Trotz dieser gefährlichen Situation konnten alle Personen im Gebäude rechtzeitig evakuiert werden. Laut Ana Muniz, Bürgermeisterin von San Mateo Atenco, mussten wegen des Absturzes und der Flammen mehr als 130 Menschen aus der Umgebung in Sicherheit gebracht werden – glücklicherweise blieben alle Anwohner unverletzt.

Augenzeugenberichte

Der Anwohner Octavio Contreras schilderte gegenüber abc7 seine Beobachtungen: Das Flugzeug “drehte sich wie ein Ventilator, der sich losreißt”. Er fügte hinzu: “Dann hörten wir die Explosion […] und dann sahen wir Rauch aufsteigen.”

Der Unfall ereignete sich am Montag (Ortszeit) etwa 50 Kilometer westlich der mexikanischen Hauptstadt, wie Adrian Hernandez, Koordinator des Katastrophenschutzes im Bundesstaat Mexiko, gegenüber abc7 bestätigte. Die Ursachen für den Absturz sind derzeit noch ungeklärt.

Die Generalstaatsanwaltschaft hat inzwischen Ermittlungen aufgenommen.