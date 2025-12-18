81-Jährige angefahren und von zweitem Auto überrollt – schwer verletzt

Eine 81-jährige Fußgängerin wurde am Mittwochabend in Zeltweg (Murtal) schwer verletzt, als sie beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und anschließend von einem zweiten Fahrzeug überrollt wurde. Die Seniorin musste mit erheblichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Unfall ereignete sich, als ein 37-jähriger Autofahrer sein Fahrzeug auf der Bahnhofstraße rückwärts manövrierte, um auf den Parkplatz des Marktplatzes zu gelangen. In diesem Moment betrat die betagte Dame die Fahrbahn. Der Fahrer bemerkte die Fußgängerin zu spät und stieß mit dem Heck seines Wagens gegen sie, wodurch die Frau zu Boden stürzte.

Zweites Fahrzeug

Eine nachkommende 19-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und überfuhr mit ihrem Pkw die am Boden liegende Seniorin. Beide Fahrzeuglenker erlitten durch das Geschehen einen Schock und benötigten ebenfalls medizinische Betreuung. Zur Unterstützung der Betroffenen wurde ein Kriseninterventionsteam angefordert.

Die Polizei hat Untersuchungen eingeleitet, um den genauen Ablauf des Unfalls zu rekonstruieren.