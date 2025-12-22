Ein Bombenanschlag erschüttert Moskau und kostet einen Generalleutnant das Leben. Russland vermutet ukrainische Spezialkräfte hinter dem tödlichen Attentat.

Russische Ermittlungsbehörden ziehen in Betracht, dass ukrainische Spezialkräfte für den tödlichen Bombenanschlag auf einen hochrangigen Militärvertreter in Moskau verantwortlich sein könnten. Der Generalleutnant kam durch die Detonation eines Sprengsatzes in seinem Fahrzeug ums Leben. Von ukrainischer Seite gab es zu diesem Vorfall bislang keine Stellungnahme.

Friedensgespräche in Miami

Währenddessen äußerte sich der ukrainische Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj positiv über die Friedensverhandlungen beim Ukraine-Gipfel in Miami (USA). „Wir erkennen die Bereitschaft unserer Partner, sich an den Grundsätzen der UN-Charta zu orientieren“, erklärte Selenskyj.

Er betonte, dass diese Gespräche einen bedeutenden Fortschritt auf dem Weg zu einer gerechten Friedenslösung darstellen würden.

