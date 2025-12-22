Atom-Comeback nach Fukushima-Schock: Japan erweckt nuklearen Riesen

Japans Atomwende nimmt Fahrt auf: Das weltgrößte Kernkraftwerk soll wieder ans Netz gehen – trotz Protesten und nur 15 Jahre nach dem Fukushima-Desaster.

Knapp 15 Jahre nach der verheerenden Atomkatastrophe von Fukushima bereitet Japan die Wiederinbetriebnahme des weltgrößten Atomkraftwerks vor. Das Regionalparlament der Präfektur Niigata hat am Montag Gouverneur Hideyo Hanazumi das Vertrauen ausgesprochen, nachdem dieser im vergangenen Monat die Wiederaufnahme des Betriebs im Kraftwerk Kashiwazaki-Kariwa befürwortet hatte. Dieser parlamentarische Beschluss ebnet nun den Weg für die Reaktivierung der Anlage.

Nach Angaben des japanischen Senders NHK plant der Betreiber Tepco, den ersten von insgesamt sieben Reaktoren des Kraftwerks bereits am 20. Jänner wieder hochzufahren. Ein Unternehmenssprecher vermied allerdings konkrete Aussagen zum Zeitplan und betonte lediglich: „Wir sind fest entschlossen, einen solchen Unfall nie wieder zuzulassen.“

Fukushimas Folgen

Das Kraftwerk Kashiwazaki-Kariwa wurde wie 53 weitere Kernkraftwerke nach dem verhängnisvollen Erdbeben und dem darauffolgenden Tsunami im März 2011 außer Betrieb genommen. Diese Naturkatastrophe hatte im AKW Fukushima Daiichi zum folgenschwersten nuklearen Zwischenfall seit Tschernobyl geführt.

In der Zwischenzeit hat Japan bereits 14 seiner 33 betriebsbereiten Kernkraftwerke reaktiviert, um die Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Bei der Anlage in Kashiwazaki-Kariwa handelt es sich allerdings um das erste Kraftwerk des Fukushima-Betreibers Tepco, das nach der Katastrophe wieder ans Netz gehen soll.

Lokaler Widerstand

Die Entscheidung zur Wiederinbetriebnahme stößt jedoch auf erheblichen Widerstand. Etwa 300 Demonstranten versammelten sich vor dem Parlamentsgebäude in Niigata, um gegen die Pläne zu protestieren. Ein Oppositionsabgeordneter kritisierte das Vorgehen scharf als „politische Einigung, die den Willen der Einwohner von Niigata nicht berücksichtigt“.

Die Regierung unter der neuen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi steht hingegen hinter der Wiederinbetriebnahme von Atomkraftwerken und verfolgt damit das Ziel, die Energiesicherheit des Landes zu stärken.