Bluttat auf Urlaubsinsel: 19-Jähriger ersticht Vater und Stieffamilie

Ein 19-jähriger Deutscher wurde in Lissabon (Portugal) festgenommen. Er steht unter Verdacht, während eines Familienurlaubs auf Kap Verde seinen Vater, dessen Ehefrau sowie seine Stiefschwester mit einer Stichwaffe getötet zu haben. Die portugiesischen Behörden vollstreckten damit einen europäischen Haftbefehl der deutschen Justiz. Zu den Beweggründen für die mutmaßliche Tat liegen bislang keine offiziellen Informationen vor.

Tödlicher Vorfall

Der tödliche Vorfall ereignete sich laut der staatlichen portugiesischen Nachrichtenagentur Lusa bereits am Dienstag auf der Insel São Vicente (Kap Verde). Die Leichen wurden in einer Ferienunterkunft entdeckt, nachdem der Tatverdächtige bereits nach Portugal ausgereist war.

Nach Polizeiangaben aus Kap Verde soll der junge Mann an einer psychischen Erkrankung leiden. Der Inselstaat, der vor der westafrikanischen Küste liegt, stand früher unter portugiesischer Kolonialherrschaft.