Tragische Wendung bei Alterlaa-Brand: Tote auf Balkon entdeckt

Flammen in der Nacht, Rauch über den Balkonen – der Brand im Wohnpark Alterlaa fordert ein Todesopfer. Dutzende Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden.

Ein Todesopfer

Die Brandkatastrophe im Wohnpark Alterlaa in Wien-Liesing hat ein Menschenleben gefordert. Einsatzkräfte der Rettung entdeckten eine verstorbene Person auf dem Balkon direkt über der Wohnung entdeckt in der der Brand ausbrach. Ersten Erkenntnissen zufolge erlag die Pensionistin einer Rauchgasvergiftung. Eine 41-jährige Frau musste mit ähnlichen Symptomen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Aus dem betroffenen Gebäudeteil wurden insgesamt 53 Bewohner in Sicherheit gebracht. Die Evakuierten fanden vorübergehend in einem bereitgestellten Bus oder einer nahegelegenen Tennishalle Zuflucht.

⇢ Feuer frisst sich durch Balkone – Stefanitag-Drama in Wien-Liesing



Dramatischer Stefanitag

Der Feueralarm im Wohnpark Alterlaa erschütterte den Stefanitag. Im 9. Stockwerk des Blocks 8C loderten am späten Abend plötzlich Flammen auf, die sich rasch auf mehrere Balkone ausdehnten. Die Berufsfeuerwehr rückte zu einem Großeinsatz aus und evakuierte drei Etagen des Gebäudes. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand zügig einzudämmen, sodass der Großteil des Aufgebots noch vor Mitternacht wieder abziehen konnte.

⇢ Offenes Kaminrohr löst Inferno aus – Mutter rettet sich mit Kindern ins Freie



Was das Feuer ausgelöst hat, bleibt vorerst ungeklärt – die Untersuchungen zur Brandursache dauern an.