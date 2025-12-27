Falsches Geschenk? Nur Online-Käufer haben Rechte

**Unpassende Geschenke unterm Weihnachtsbaum? Während im Onlinehandel klare Regeln gelten, setzt der stationäre Einzelhandel auf Kulanz statt Pflicht.**

Nach den Weihnachtsfeiertagen werden viele Menschen den Samstag nutzen, um erhaltene Geschenke umzutauschen. Allerdings existiert im stationären Einzelhandel kein gesetzlich verankertes Recht auf Umtausch. Die Arbeiterkammer Oberösterreich weist jedoch darauf hin, dass die meisten Geschäfte dennoch Kulanz zeigen.

Zahlreiche Einzelhändler gewähren nach den Festtagen großzügig die Möglichkeit, unpassende Präsente zurückzugeben – entweder durch Umtausch der Ware oder durch Rückerstattung des Kaufpreises. Diese Kulanz basiert auf Freiwilligkeit, da ein genereller Rechtsanspruch auf Umtausch im stationären Handel nicht besteht.

Onlineshopping-Rechte

Anders gestaltet sich die rechtliche Situation beim Onlineshopping. Hier genießen Verbraucher ein gesetzlich garantiertes Rücktrittsrecht von 14 Tagen. Kunden können innerhalb dieser Frist die erworbenen Artikel zurücksenden und erhalten den vollen Kaufpreis zurück.

Die Arbeiterkammer betont dabei einen wichtigen Aspekt: Die 14-Tage-Frist beginnt mit dem Erhalt der Ware und verlängert sich nicht durch zwischenliegende Feiertage.

Ein weiterer praktischer Hinweis betrifft die Originalverpackungen – diese sollten zunächst aufbewahrt werden, da sie sowohl im stationären als auch im Onlinehandel bei Rückgaben in der Regel vorgelegt werden müssen.