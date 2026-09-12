Alkolenker flüchtet nach Unfall und lässt Schwerverletzte zurück

Crash, Fahrerflucht, verweigerte Atemprobe – ein Freitagnachmittag in Gratkorn endet mit Blaulicht und Anzeige.

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Harter Straße in Gratkorn gegen 17.15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw kollidierten. Eine 50-jährige Lenkerin wurde dabei schwer verletzt. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs, ein 32-Jähriger, entfernte sich anschließend vom Unfallort – offenbar unter Alkoholeinfluss.

Die verletzte Frau wurde vom Roten Kreuz in das UKH Graz transportiert. Zur Absicherung der Unfallstelle und zur Versorgung der Beteiligten standen insgesamt 25 Feuerwehrmitglieder im Einsatz.

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Fahrer gestellt

Der Mann konnte noch in der Nähe des Unfallortes von der Polizei gestellt werden. Der 32-Jährige verweigerte nach seiner Anhaltung den Alkomattest und wird nun wegen mehrerer Delikte angezeigt.

Beide beteiligten Fahrzeuge wiesen Sachschäden auf.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie zu möglichen weiteren strafrechtlichen Konsequenzen laufen derzeit.