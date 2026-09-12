Während andere in Tränen ausbrechen: Mamdani scherzt bei 9/11-Gedenken (VIDEO)

Ein kurzer Moment, eine Kamera – und plötzlich stehen zwei Politiker im Zentrum eines Sturms der Empörung.

Zohran Mamdani und Alexandria Ocasio-Cortez gerieten nach der Gedenkfeier zum 25. Jahrestag der Anschläge vom 11. September in die Kritik, nachdem Kameraaufnahmen einen lächelnden Austausch zwischen den beiden eingefangen hatten.

Der Vorfall ereignete sich am Ground Zero in Lower Manhattan, während die Namen der Opfer feierlich verlesen wurden. Zu sehen ist Ocasio-Cortez im Gespräch mit Mamdani – beide lächelnd. Da die Aufnahme keinen Ton enthält, bleibt der Anlass des Lächelns offen.

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Scharfe Kritik

Die Reaktionen aus der Politik ließen nicht lange auf sich warten. Floridas Gouverneur Ron DeSantis kommentierte scharf: „Mamdani und AOC scheinen die Zeit ihres Lebens zu haben, während alle anderen den Verstorbenen Respekt zollen.“ Der texanische Senator Ted Cruz zeigte sich ebenfalls empört und fragte: „Wie zum Teufel kann man lachen, während die Namen der am 11. September Ermordeten vorgelesen werden?“

Mandami and AOC sharing a good laugh while the names of 9/11 victims are read is quite the visual pic.twitter.com/7WQUm6MXm3 — Dave Portnoy (@stoolpresidente) September 11, 2026

Verteidigung kam hingegen von Michael Ragusa, dem ehemaligen Sicherheitschef von Bürgermeister Rudy Giuliani: Die Kamera habe lediglich den Moment festgehalten, in dem Ocasio-Cortez Mamdani begrüßte.

Prominente Teilnehmer

Mamdani, der als New Yorks Bürgermeister bereits zuvor wegen umstrittener politischer Positionen und Verbindungen in die Kritik geraten war, nahm dennoch an der Zeremonie teil und erwies den Opfern die Ehre. Unter den Anwesenden befanden sich auch Vizepräsident JD Vance sowie die ehemaligen Präsidenten George W. Bush, Barack Obama, Bill Clinton und Joe Biden. Präsident Donald Trump gedachte des Jahrestages im Pentagon in Arlington.

Im Rahmen der Zeremonie wurden die Namen von 2.977 Opfern der Anschläge von 2001 sowie sechs weiterer Opfer des Bombenanschlags von 1993 verlesen. Neu eingeführt wurde zudem eine siebte Schweigeminute, die jenen gilt, die in den Jahren danach an den Folgen ihrer Erkrankungen gestorben sind.