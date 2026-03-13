Doncic explodiert mit 46 Punkten – Lakers zerlegen Chicago

Luka Doncic dreht auf, die Lakers ziehen nach – und plötzlich sieht Chicago alt aus. Ein Abend voller Energie und Wendungen.

Luka Doncic legte gegen die Chicago Bulls eine Galavorstellung hin: 46 Punkte, 11 Assists, sieben Rebounds – und die Los Angeles Lakers feierten einen 129:118-Sieg. Mit nun 28 Siegen und 17 Niederlagen holte das Team aus Los Angeles seinen vierten Erfolg in den letzten fünf Partien.

Luka Doncic wurde vor dem Spiel gegen die Chicago Bulls in einem Blockbuster-Trade von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers getauscht. Doncic dominierte das Spiel von der ersten bis zur letzten Minute und führte sein Team in Chicago zu einem klaren Auswärtserfolg. Es war bereits sein drittes Spiel in den vergangenen vier Partien mit mindestens zehn Assists – und alle drei endeten mit einem Sieg.

Redicks Ansage

Noch keine zwei Wochen zuvor hatten die Lakers fünf von sechs Spielen verloren. Eine Negativserie, die Coach JJ Redick zum Handeln zwang: In einem Teammeeting forderte er Doncic und LeBron James auf, ihre Mitspieler stärker einzubeziehen.

Nach der Niederlage gegen die Los Angeles Clippers hatte Redick öffentlich kritisiert, das Team vertraue dem Pass nicht. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten – Doncic verteilte in den beiden folgenden Partien jeweils elf Assists, und die Lakers kamen in ihren letzten beiden Siegen auf je 26 Vorlagen im Team. James steuerte am Montag neben 24 Punkten drei weitere Assists bei.

„Sie haben die Botschaft positiv aufgenommen, und genau das setzen sie jetzt um“, sagte Forward Rui Hachimura über die Reaktion von James und Doncic auf Redicks Ansage. „Und dann gewinnen wir. Jeder bekommt seine Ballkontakte, jeder teilt den Ball. Das macht Spaß. So soll Basketball aussehen.“

Hachimura selbst war einer der größten Nutznießer dieser neuen Spielanlage: Der Japaner erzielte 23 Punkte von der Bank, traf neun von elf Feldwürfen – darunter vier Dreier. Zwei Wochen nach einer Wadenverletzung, die ihn sechs Spiele lang außer Gefecht gesetzt hatte, ist Hachimura längst wieder in Frühsaisonform und traf in den letzten drei Partien 57,1 Prozent seiner Würfe.

Hachimuras Antwort

Im dritten Viertel starteten die Bulls eine beherzte Aufholjagd und verkürzten einen zwischenzeitlichen 20-Punkte-Rückstand auf einen einzigen Zähler – noch 6:42 Minuten waren zu spielen. Doch die Lakers stabilisierten sich, und Hachimura lieferte die Antwort: zwei Dreier in Folge, beide nach Vorlagen von Doncic.

Zunächst feuerte der Slowene einen einhändigen Pass hinter dem Rücken quer über das Feld zu Gabe Vincent, der den Ball per Handgelenk zu Hachimura am Flügel weiterleitete. Keine Minute später drang Doncic in eine Traube von Verteidigern ein, sprang ab und spielte einen beidhändigen Pass auf Hachimura – wieder ein Dreier, wieder drin. Die Lakers lagen erneut mit neun Punkten vorne.

Redick lobte nach dem Spiel die Fähigkeit von Doncic und James, das Spiel am Montag mit klugen, einfachen Entscheidungen zu lenken – was sich auch in der Bilanz von nur acht Ballverlusten niederschlug. „Er ist ein Motor, der auf Hochtouren läuft“, sagte Redick über Doncic. „Er kreiert gerne, und das ist ein Teil dessen, was ihn zu einem außergewöhnlichen Spieler macht.“

Doncic begnügte sich mit nur 25 Wurfversuchen, erzielte aber allein 29 seiner 46 Punkte nach der Halbzeit – nachdem er in der ersten Hälfte acht seiner elf Assists verteilt hatte. Nach der Pause verwandelte er sechs von elf Dreiern und gewann mit jedem verwandelten Wurf sichtlich an Selbstvertrauen.

James hämmerte in der ersten Halbzeit zwei einhändige Tomahawk-Dunks durch den Ring. Jaxson Hayes setzte den Schlusspunkt: Bei noch 2:55 Minuten auf der Uhr stahl er den Ball, zog von Küste zu Küste und vollendete mit einem Dunk durch die Beine.

Bei näherer Betrachtung schienen die Mitspieler von Hayes‘ Einlage allerdings wenig beeindruckt. Hachimura meinte, er habe Hayes denselben Dunk schon deutlich spektakulärer ausführen gesehen. Selbst der 2,13 Meter große Center gab zu, er habe kurz Angst gehabt, am Ring hängen zu bleiben.

Doncic, entspannt an seinem Spind, versicherte trocken, er hätte das als Teenager ebenfalls problemlos hinbekommen.

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