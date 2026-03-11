Doncic kämpft nach Trennung um Töchter – Ex zieht vor Gericht

Luka Doncic glänzt auf dem Parkett – doch hinter den Kulissen droht ein harter Kampf um seine Töchter.

NBA-Star Luka Doncic (27) hat das Ende seiner Verlobung mit Anamaria Goltes (27) öffentlich bestätigt. Gegenüber ESPN erklärte der Point-Guard der Los Angeles Lakers: „Ich liebe meine Töchter über alles und habe alles dafür getan, dass sie während der Saison bei mir in den USA sein können, aber das war nicht möglich, deshalb habe ich vor Kurzem die schwere Entscheidung getroffen, meine Verlobung zu lösen.“

Dem Beziehungsende gingen offenbar monatelange Spannungen voraus. Wie das Portal TMZ berichtet, kam es bereits im Dezember zu Auseinandersetzungen über den künftigen Wohnort der gemeinsamen Tochter Olivia, die erst im Dezember 2025 zur Welt kam. Die slowenische Influencerin soll in diesem Zusammenhang sogar die Polizei als vermittelnde Instanz hinzugezogen haben – eine Anzeige wurde jedoch nicht erstattet.

Rechtsstreit zeichnet sich ab

Was 2016 als Jugendliebe begann, mündet nun in einen handfesten Konflikt über Wohnort und Sorgerecht der beiden gemeinsamen Töchter Gabriela (2) und Olivia (3 Monate). Während Doncic seinen Lebensmittelpunkt fest in den Vereinigten Staaten hat, hält sich Anamaria Goltes mit den Kindern in Slowenien auf.

Goltes soll inzwischen beim zuständigen Gericht in Kalifornien einen Antrag auf Kindesunterhalt sowie die Übernahme von Anwaltskosten eingereicht haben. Ziel sei dabei weniger ein klassischer Sorgerechtsstreit als vielmehr eine rechtlich belastbare Absicherung der Kinder – auch mit Gültigkeit vor einem US-amerikanischen Gericht. Quellen aus dem Umfeld von Doncic erklärten gegenüber ESPN, dass der Basketballstar von diesem Schritt nach eigenen Angaben „keine Ahnung“ gehabt habe.

Doncics Aussage

Im Spiel gegen die New York Knicks erzielte Doncic in der Crypto.com Arena in Los Angeles 35 Punkte für die Lakers. Die Partie endete mit einem 110:97-Sieg für sein Team.

Für den Lakers-Star selbst hat sich an seinem persönlichen Antrieb nach eigener Aussage nichts geändert: „Alles, was ich tue, tue ich für das Glück meiner Töchter, und ich werde immer darum kämpfen, bei ihnen zu sein.“