Dachte es war ein Tier: 62-Jährige überfährt Frau und flieht

Ein gemeldeter Wildunfall entpuppt sich als Tragödie: Auf der B17 bei Traiskirchen starb eine Frau – und ein Fahrzeugteil führte die Ermittler zur Wahrheit.

Auf der B17 bei Traiskirchen kam es am Dienstag zu einem tödlichen Unfall: Eine 45-jährige Frau wurde zunächst von einem Auto erfasst und anschließend von einem weiteren Fahrzeug überrollt. Der Verursacher, ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Gänserndorf, hatte der Polizeiinspektion Traiskirchen zuvor einen Wildunfall gemeldet – erst vor Ort stellte sich heraus, dass er tatsächlich eine Person angefahren hatte.

Vermeintlicher Wildunfall

Gegen 10 Uhr erschien der Mann bei der Polizei und erstattete Anzeige wegen eines vermeintlichen Wildunfalls. Die Überprüfung der Unfallstelle brachte jedoch eine erschreckende Erkenntnis: Bei dem vermeintlichen Tier handelte es sich um eine ungarische Staatsbürgerin, die der 62-Jährige mit seinem Fahrzeug erfasst hatte. Ein nachfolgender Autofahrer bemerkte die auf der Fahrbahn liegende Frau nicht rechtzeitig und überfuhr sie. Für die 45-Jährige kam jede Hilfe zu spät – sie starb noch an der Unfallstelle.

Flucht & Ermittlungen

Im Anschluss an den Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. An der Unfallstelle sicherten Ermittler ein Fahrzeugteil, das am Wagen des Mannes fehlte. Dieser hatte sein Auto zwischenzeitlich in eine Werkstatt in Wien gebracht. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde eingeschaltet, die Polizei wandte sich zudem an mögliche Zeugen.

Die Ermittlungen dauern an.