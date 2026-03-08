Polizei nimmt Parfüm-Diebe fest

Teurer Duft, kurze Freiheit: Zwei Männer sollen in Wiener Neustadt auf Parfüm-Raubzug gegangen sein – die Polizei schlug schnell zu.

Zwei zunächst unidentifizierte Männer sollen am 25. Februar 2026 in zwei Geschäftsfilialen in Wiener Neustadt Parfümeriewaren im Gesamtwert von einem niedrigen vierstelligen Eurobetrag entwendet haben. Bei den Verdächtigen handelt es sich um georgische Staatsbürger im Alter von 35 und 63 Jahren. Gegenüber der Polizei verweigerte der 35-Jährige jede Aussage, während der 63-Jährige den Vorwürfen teilweise zustimmte.

Mehr zum ThemaDiebe-Duo auf Raubzug: Fahndung nach diesen Männern läuft⇢

Festnahme folgt

Beamte der Polizeiinspektion Wiener Neustadt-Burgplatz erkannten einen der Verdächtigen im Stadtgebiet. Im Verlauf der anschließenden Ermittlungen gelang es den Beamten, auch den zweiten mutmaßlichen Täter zu identifizieren.

Mehr zum ThemaCobraeinsatz nach Pistolen-Drohung gegen Mädchen⇢

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurden beide Männer am 26. Februar 2026 festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.