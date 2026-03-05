KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Fahndung

Diebe-Duo auf Raubzug: Fahndung nach diesen Männern läuft

Foto: LPD NÖ
1 Min. Lesezeit |

Zwei Stunden, zwei Tatorte, ein Duo: Ein koordinierter Beutezug durch Niederösterreich sorgt für Fahndungsfotos.

Zwei bislang unbekannte Männer sollen am 22. Dezember 2025 innerhalb von nur zwei Stunden gleich zwei Drogeriemärkte in Niederösterreich bestohlen haben. Der entstandene Schaden übersteigt nach Polizeiangaben die Marke von 700 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurden Fotos der Verdächtigen zur Fahndung freigegeben.

Zwei Tatorte

Den ersten Zugriff sollen die beiden Täter gegen 14.20 Uhr in einem Drogeriemarkt in Aspang-Markt im Bezirk Neunkirchen vorgenommen haben. Rund zwei Stunden später, gegen 16.20 Uhr, soll das Duo in Gloggnitz erneut zugeschlagen haben. Die Behörden ermitteln wegen gewerbsmäßigen Diebstahls.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gloggnitz unter der Telefonnummer 059133-3352 entgegen.

KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
