Mr. Worldwide erobert Europa – Pitbull stürmt Wien und Belgrad

Mr. Worldwide kommt – und Wien steht auf der Liste. Pitbull bringt seine neue Welttournee in die Stadthalle.
Mr. Worldwide meldet sich zurück: Pitbull bringt seine „I’M BACK“-Tournee nach Europa – und macht dabei auch in Wien Station. Am 18. November gastiert der globale Party-König in der Wiener Stadthalle, als Teil einer ausgedehnten Herbst-Winterreihe, die auf die enorme Nachfrage seiner Fans in der gesamten Region reagiert.
Dass Pitbull zu den beständigsten Live-Kräften seines Genres zählt, belegen die Zahlen eindrucksvoll: Laut Billboard Boxscore hat der Künstler im Laufe seiner Karriere mehr als 250 Millionen Dollar eingespielt und weltweit über 4,7 Millionen Tickets abgesetzt. Seine zuletzt absolvierte „Party After Dark Tour“ war mit mehr als 50 Terminen in 13 Ländern die größte Solo-Tournee seiner bisherigen Laufbahn – und festigte seinen Ruf als Garant für ausgelassene Abende mit Vollgas-Energie von der ersten bis zur letzten Minute.
Guinness-Rekordversuch
Die neue Tournee verspricht dasselbe Rezept: ein Set vollgepackt mit Karrierehits, unverkennbaren Hymnen und jener hemmungslosen Feierlaune, die Pitbull-Konzerte seit Jahren zum Erlebnis für mehrere Generationen macht. Beim Auftritt beim BST Hyde Park Festival in London am 10. Juli 2026 soll ein offizieller Guinness-World-Records-Versuch stattfinden – gesucht wird die größte Ansammlung von Menschen mit Glatzen-Kappen, ein Phänomen, das die Fan-Community liebevoll „The Bald E’s“ getauft hat.
Neben Wien führt die Europatournee unter anderem nach Lissabon, Barcelona, Madrid, Zürich, Mailand, Lyon, Belgrad, Bratislava, Dortmund, Stuttgart, Prag, Budapest, Lodz, Kaunas, Danzig und Helsinki. Die vollständigen Termine im Überblick:
Di, 23. Juni – Stockholm – 3Arena
Sa, 27. Juni – Werchter – Werchter Boutique
Di, 30. Juni – Belfast – Ormeau Park (Belsonic)
Mi, 1. Juli – Glasgow – Bellahouston Park
Fr, 3. Juli – Leeds – Roundhay Park
Di, 7. Juli – Dublin – Marlay Park
Mi, 8. Juli – Limerick – Thomond Park Stadium
Fr, 10. Juli – London – BST Hyde Park
Sa, 12. Juli – Nizza – Allianz Arena
Mi, 15. Juli – Arnhem – GelreDome
So, 19. Juli – Düsseldorf – Arena Im Open Air Park
Di, 21. Juli – Budapest – Puskas Arena
Do, 23. Juli – Warschau – PGE Narodowy
So, 26. Juli – Prag – Airport Letnany
Mi, 29. Juli – Riga – Mezaparks Great Bandstand
Fr, 31. Juli – Kaunas – Darius and Girenas Stadium
Mo, 2. November – Lissabon – MEO Arena
Mi, 4. November – Barcelona – Palau Sant Jordi
Do, 5. November – Madrid – Movistar Arena
So, 8. November – Zürich – Hallenstadion
Mo, 9. November – Mailand – Unipol Dome
Mi, 11. November – Lyon – LDLC Arena
Fr, 13. November – Belgrad – Belgrader Arena
Sa, 14. November – Bratislava – Tipos Arena
Mo, 16. November – Dortmund – Westfalenhallen
Mi, 18. November – Wien – Wiener Stadthalle
Do, 19. November – Stuttgart – Schleyerhalle
So, 22. November – Prag – O2 Arena
Di, 24. November – Budapest – MVM Dome
Fr, 27. November – Lodz – Atlas Arena
Mo, 30. November – Kaunas – Zalgiris Arena
Do, 3. Dezember – Danzig – ERGO ARENA
Mo, 7. Dezember – Helsinki – Veikkaus Arena
Nordamerika-Etappe
Parallel dazu läuft die Nordamerika-Etappe der Tournee, bei der Lil Jon als Special Guest mit von der Partie ist. Die US- und Kanada-Termine erstrecken sich von Mai bis September und führen Pitbull durch Städte wie Los Angeles, New York, Toronto, Houston und Chicago.