Mr. Worldwide erobert Europa – Pitbull stürmt Wien und Belgrad

Mr. Worldwide kommt – und Wien steht auf der Liste. Pitbull bringt seine neue Welttournee in die Stadthalle.

Mr. Worldwide meldet sich zurück: Pitbull bringt seine „I’M BACK“-Tournee nach Europa – und macht dabei auch in Wien Station. Am 18. November gastiert der globale Party-König in der Wiener Stadthalle, als Teil einer ausgedehnten Herbst-Winterreihe, die auf die enorme Nachfrage seiner Fans in der gesamten Region reagiert.

Dass Pitbull zu den beständigsten Live-Kräften seines Genres zählt, belegen die Zahlen eindrucksvoll: Laut Billboard Boxscore hat der Künstler im Laufe seiner Karriere mehr als 250 Millionen Dollar eingespielt und weltweit über 4,7 Millionen Tickets abgesetzt. Seine zuletzt absolvierte „Party After Dark Tour“ war mit mehr als 50 Terminen in 13 Ländern die größte Solo-Tournee seiner bisherigen Laufbahn – und festigte seinen Ruf als Garant für ausgelassene Abende mit Vollgas-Energie von der ersten bis zur letzten Minute.

Guinness-Rekordversuch

Die neue Tournee verspricht dasselbe Rezept: ein Set vollgepackt mit Karrierehits, unverkennbaren Hymnen und jener hemmungslosen Feierlaune, die Pitbull-Konzerte seit Jahren zum Erlebnis für mehrere Generationen macht. Beim Auftritt beim BST Hyde Park Festival in London am 10. Juli 2026 soll ein offizieller Guinness-World-Records-Versuch stattfinden – gesucht wird die größte Ansammlung von Menschen mit Glatzen-Kappen, ein Phänomen, das die Fan-Community liebevoll „The Bald E’s“ getauft hat.

Neben Wien führt die Europatournee unter anderem nach Lissabon, Barcelona, Madrid, Zürich, Mailand, Lyon, Belgrad, Bratislava, Dortmund, Stuttgart, Prag, Budapest, Lodz, Kaunas, Danzig und Helsinki. Die vollständigen Termine im Überblick:

Di, 23. Juni – Stockholm – 3Arena

Sa, 27. Juni – Werchter – Werchter Boutique

Di, 30. Juni – Belfast – Ormeau Park (Belsonic)

Mi, 1. Juli – Glasgow – Bellahouston Park

Fr, 3. Juli – Leeds – Roundhay Park

Di, 7. Juli – Dublin – Marlay Park

Mi, 8. Juli – Limerick – Thomond Park Stadium

Fr, 10. Juli – London – BST Hyde Park

Sa, 12. Juli – Nizza – Allianz Arena

Mi, 15. Juli – Arnhem – GelreDome

So, 19. Juli – Düsseldorf – Arena Im Open Air Park

Di, 21. Juli – Budapest – Puskas Arena

Do, 23. Juli – Warschau – PGE Narodowy

So, 26. Juli – Prag – Airport Letnany

Mi, 29. Juli – Riga – Mezaparks Great Bandstand

Fr, 31. Juli – Kaunas – Darius and Girenas Stadium

Mo, 2. November – Lissabon – MEO Arena

Mi, 4. November – Barcelona – Palau Sant Jordi

Do, 5. November – Madrid – Movistar Arena

So, 8. November – Zürich – Hallenstadion

Mo, 9. November – Mailand – Unipol Dome

Mi, 11. November – Lyon – LDLC Arena

Fr, 13. November – Belgrad – Belgrader Arena

Sa, 14. November – Bratislava – Tipos Arena

Mo, 16. November – Dortmund – Westfalenhallen

Mi, 18. November – Wien – Wiener Stadthalle

Do, 19. November – Stuttgart – Schleyerhalle

So, 22. November – Prag – O2 Arena

Di, 24. November – Budapest – MVM Dome

Fr, 27. November – Lodz – Atlas Arena

Mo, 30. November – Kaunas – Zalgiris Arena

Do, 3. Dezember – Danzig – ERGO ARENA

Mo, 7. Dezember – Helsinki – Veikkaus Arena

Nordamerika-Etappe

Parallel dazu läuft die Nordamerika-Etappe der Tournee, bei der Lil Jon als Special Guest mit von der Partie ist. Die US- und Kanada-Termine erstrecken sich von Mai bis September und führen Pitbull durch Städte wie Los Angeles, New York, Toronto, Houston und Chicago.