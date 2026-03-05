Dramatischer Vorfall: Arbeiter hängt an brennender Hebebühne (VIDEO)

Flammen, Rauch, ein Sturz aus der Höhe – ein Arbeiter kämpft in seinem Korb ums Überleben. Augenzeugen filmten alles mit.

In Baton Rouge im US-Bundesstaat Louisiana ist ein Mitarbeiter der staatlichen Verkehrsbehörde aus dem brennenden Arbeitskorb einer Hebebühne gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Wie der lokale Sender WBRZ berichtete, ereignete sich der Vorfall am Dienstag gegen Mittag. Der Mann war mit einem sogenannten Bucket-Truck (Hebebühnenfahrzeug) im Einsatz, das typischerweise für Wartungsarbeiten an Straßeneinrichtungen genutzt wird. Plötzlich brach im Bereich der Plattform ein Feuer aus, dichter schwarzer Rauch stieg auf.

Dramatischer Sturz

Mehrere Augenzeugen hielten den Vorfall mit ihren Handys fest. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, dass der Arbeiter zunächst noch durch einen Sicherheitsgurt mit dem Korb verbunden war. Als sich die Flammen jedoch weiter ausbreiteten und der Rauch den Arbeitsbereich zunehmend einhüllte, versuchte der Mann, sich aus eigener Kraft in Sicherheit zu bringen.

Teile des Korbs lösten sich und fielen auf ihn herab – kurz darauf verlor er den Halt und stürzte auf den Asphalt. Nach dem Aufprall blieb er regungslos liegen.

Ursache unklar

Die Feuerwehr Baton Rouge bestätigte im Nachgang, dass der Verunglückte schwere Verbrennungen erlitten hat. Als mögliche Ursache für den Brand gilt ersten Erkenntnissen zufolge ein technischer Defekt an der Hebebühne; die genauen Umstände werden derzeit noch ermittelt.

Videoaufnahmen des Vorfalls kursieren inzwischen in sozialen Netzwerken und haben dort weitreichende Betroffenheit ausgelöst.

