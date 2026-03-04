Von Flammen eingeschlossen: Baby aus brennendem Haus gerettet (FOTOS)

Mitten in der Nacht schlugen Flammen durch ein Wohnhaus – drei Menschen saßen eingeschlossen fest, darunter ein Kleinkind.

Kurz nach halb zwei in der Nacht auf den 4. März wurde die Freiwillige Feuerwehr Glaubendorf zu einem Zimmerbrand mit Personenschaden gerufen. Unter der Leitung von Kommandant Martin Zeitlberger rückten die Einsatzkräfte unverzüglich aus. Noch während ein Atemschutztrupp den Löschangriff einleitete, wurden im ersten Obergeschoß drei eingeschlossene Personen – darunter ein Kleinkind – über eine Leiter in Sicherheit gebracht.

Alle drei wurden rasch versorgt und dem Rettungsdienst übergeben, während der Zugang zum Obergeschoß vom Rauch befreit wurde.

Nachlöscharbeiten & Einsatz

„Im Anschluss daran erfolgten umfassende Nachlöscharbeiten unter Einsatz einer Wärmebildkamera. Das Brandgut wurde ins Freie gebracht und vollständig abgelöscht“, berichtet der Kommandant. Anschließend wurde das gesamte Gebäude entraucht und die Decke im Brandbereich geöffnet, um mit der Wärmebildkamera gezielt nach verborgenen Glutnestern zu suchen.

Im Einsatz standen insgesamt 70 Kräfte der Feuerwehren Glaubendorf, Ziersdorf, Großwetzdorf, Rohrbach und Thern sowie das Rote Kreuz Ziersdorf und Großweikersdorf, ein Notarzt und die Polizeiinspektion Ravelsbach. Kommandant Zeitlberger würdigte die reibungslose Zusammenarbeit aller Beteiligten und sprach den betroffenen Bewohnern seine Genesungswünsche aus.