Musikalische Straße“ strapaziert die Nerven der Anrainer (VIDEO)

Eine Straße spielt Musik – und sorgt damit für Jubel, Lärm und eine hitzige Debatte in Indiens Metropole.

In Mumbai sorgt ein 500 Meter langer Abschnitt der neu eröffneten Coastal Road für Aufsehen: Wer die Strecke mit einer Geschwindigkeit zwischen 70 und 80 Stundenkilometern befährt, hört den Oscar-prämierten Song „Jai Ho“ aus dem Film „Slumdog Millionaire“. Grundlage dafür ist ein eigens entwickelter Straßenbelag, in dessen Asphalt Rillen eingefräst wurden, die nach dem Prinzip einer überdimensionierten Schallplatte funktionieren – so berichtet The Guardian.

Die entstehenden Vibrationen erzeugen die Melodie, während zu hohes Tempo unangenehme Erschütterungen auslöst und Fahrer damit zum Abbremsen veranlassen soll. Die zuständigen Behörden präsentieren das Vorhaben als gelungene Verbindung aus technischer Kreativität, Unterhaltungswert und Verkehrssicherheit.

Anwohner protestieren

Im angrenzenden Nobelviertel Breach Candy – bekannt als Wohngegend von Bollywood-Prominenz und anderen wohlhabenden Bewohnern – stößt die klingende Straße allerdings auf deutlichen Widerstand. Mehr als 650 Haushalte haben offiziell Beschwerde erhoben. Die Betroffenen beschreiben den Dauerschall als „aufdringlichen Hintergrundlärm“, der erhebliche Belastungen mit sich bringe.

Die Melodie dringe in die Wohnräume ein, sodass viele Anwohner inzwischen selbst tagsüber die Fenster geschlossen hielten, um dem unaufhörlichen Klang zu entkommen.

Soziale Spaltung

Darüber hinaus warnen Kritiker vor möglichen Ablenkungsgefahren auf einer Schnellstraße und werfen der Stadtverwaltung vor, sich an einer publikumswirksamen PR-Idee zu orientieren, während tatsächliche Verkehrsprobleme wie überhöhte Geschwindigkeiten ungelöst blieben. Die achtspurige Coastal Road selbst ist seit Jahren ein Streitthema.

Das Infrastrukturprojekt mit einem Kostenvolumen von 1,6 Milliarden US-Dollar reduziert die Fahrtzeit zwischen zwei Stadtteilen von 45 auf rund 10 Minuten. Kritische Stimmen halten dem jedoch entgegen, dass in erster Linie wohlhabende Autofahrer von der neuen Route profitieren, während Millionen Mumbaikar nach wie vor auf überfüllte Busse und Züge angewiesen sind.