Flammeninferno in Loretto – Frau und Katze qualvoll in Brand gestorben!

Ein Vollbrand in der Nacht, ein verzweifelter Kampf gegen die Flammen – und am Ende eine tragische Gewissheit.

Gegen 22:45 Uhr am Mittwoch schlugen die Flammen bereits meterhoch aus dem Dachstuhl, als die Feuerwehr in Loretto im Burgenland alarmiert wurde. Ein Anwohner hatte den Brand im Dachbereich bemerkt. Ein Wohnhaus stand zu diesem Zeitpunkt in Vollbrand. Dichter Rauch zog über das Gebäude, während die Einsatzkräfte vor einem Ausmaß an Feuer standen, das von Beginn an wenig Hoffnung ließ.

Innenangriff unmöglich

Drei Feuerwehren rückten an, darunter jene aus Leithaprodersdorf und Eisenstadt. Die Atemschutztrupps bereiteten sich auf einen Innenangriff vor, weil zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch eine Person im Gebäude befand. Doch die extreme Hitze, die Intensität des Feuers und herabbrechende Gebäudeteile machten ein Vordringen ins Innere unmöglich.

Der Innenangriff musste aus Sicherheitsgründen aufgegeben werden. Die Brandbekämpfung erfolgte daraufhin ausschließlich von außen – über mehrere Löschleitungen und die Teleskopmastbühne der Feuerwehr Eisenstadt.

Tote Bewohnerin

Nach stundenlangen Löscharbeiten brachten die Einsatzkräfte schließlich die erschütternde Gewissheit: Die Bewohnerin des Hauses wurde tot geborgen.

Auch ihre Katze überlebte den Brand nicht.

Die Polizei führt Erhebungen zur Brandursache durch.