Schulweg-Drama: Brüder (7, 8) spurlos verschwunden

Zwei Brüder auf dem Schulweg – plötzlich spurlos verschwunden. In Wien-Leopoldstadt ermittelt jetzt das Landeskriminalamt.

In Wien-Leopoldstadt hat sich am Mittwochmorgen ein beunruhigender Vorfall ereignet: Zwei Brüder im Alter von sieben und acht Jahren sind seit 7.45 Uhr verschwunden. Der Verdacht einer Entführung steht im Raum, die Suche nach den Kindern läuft auf Hochtouren.

Die beiden Buben befanden sich auf dem Weg zur Volksschule, als sie spurlos verschwanden. Über den genauen Hergang ist bislang wenig bekannt.

Ermittlungen laufen

Die Landespolizeidirektion Wien bestätigte den Fall gegenüber „Heute“. „Derzeit wird vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost gegen den Vater der Buben wegen des Verdachts der Kindesentziehung ermittelt“, erklärte Polizeisprecherin Julia Schick. Aufmerksam wurde die Polizei, nachdem die Kinder nicht zum Unterricht erschienen und daraufhin als abgängig gemeldet worden waren.

Die Polizei fahndet intensiv nach dem Vater und den beiden Söhnen, da sie seit Mittwochmorgen spurlos verschwunden sind.

⇢ Mafia-Drama: Neuer Beschuldigter sitzt nun in Wiener Justizanstalt!

Laut Recherchen von „Heute“ dürfte ein Sorgerechtsstreit innerhalb der Familie der Auslöser für den Vorfall sein.