Kilian (22) spurlos verschwunden – Polizei bittet um Mithilfe

Ein 22-jähriger Österreicher verschwand spurlos in Italien – nun läuft ein dringender Aufruf zur Mithilfe.

Seit dem Morgen des 24. Februar 2026 wird ein 22-jähriger Oberösterreicher in Italien vermisst. Kilian P., der aus Kleinzell im Mühlkreis stammt, wurde zuletzt gegen 9 Uhr im Raum Bologna gesehen. Die Suche konzentriert sich derzeit vor allem auf das Stadtzentrum sowie die unmittelbare Umgebung.

Der Verein Österreich findet euch und die zuständigen Behörden haben einen dringenden Aufruf zur Mithilfe gestartet.

Signalement & Fahrzeug

Der Vermisste ist zwischen 170 und 175 Zentimeter groß und hat braune Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine weit geschnittene blaue Jeans, eine schwarze Jacke sowie auffällige weiße Turnschuhe mit roter Aufschrift. Eine Brille trägt er nicht.

Besondere Bedeutung kommt seinem mutmaßlichen Fahrzeug zu: Bei dem Wagen handelt es sich um einen schwarzen Skoda Kombi mit dem Kennzeichen RO-31WF.

Wer Kilian P. gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort beziehungsweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, unverzüglich die Polizei zu verständigen.

Jeder noch so kleine Hinweis kann bei der Suche ausschlaggebend sein.