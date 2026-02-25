Lidl-Rückruf: Joghurt kann allergische Reaktion auslösen

Ein beliebtes Sojagetränk aus dem Lidl-Regal könnte versteckte Milchbestandteile enthalten – für Allergiker wird es ernst.

Wegen eines möglichen Produktionsfehlers ruft der Lieferant N+G Frischprodukten Vertriebs-GmbH das Sojaprodukt „Vemondo Soja Classic, ohne Zuckerzusatz, 500g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 24.03.2026 zurück. Nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Produkt Milchbestandteile enthält, die auf der Verpackung nicht ausgewiesen sind. Wer an einer Milch-Allergie leidet, sollte das Produkt daher nicht verzehren, da allergische Reaktionen auftreten können.

Für alle übrigen Personen besteht keinerlei gesundheitliches Risiko. Alle weiteren Produkte des Lieferanten N+G Frischprodukten Vertriebs-GmbH sowie andere Artikel der Marke „Vemondo“ sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Rückgabe bei Lidl

Verkauft wurde das betroffene Produkt bei Lidl in Österreich. Die Rückgabe ist in sämtlichen Lidl-Filialen in Österreich möglich – der Kaufpreis wird in jedem Fall erstattet, unabhängig davon, ob ein Kassenbon vorgelegt wird oder nicht.

N+G Frischprodukten Vertriebs-GmbH bedauert die entstandenen Unannehmlichkeiten und entschuldigt sich bei den betroffenen Kundinnen und Kunden. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass die Gefährdung nicht auf Lidl Österreich zurückzuführen ist.

Kundenservice erreichbar

Für Rückfragen steht der Kundenservice unter der gebührenfreien Rufnummer 0800/500 810 montags bis freitags zwischen 7:30 und 18:00 Uhr zur Verfügung.

Wer Personen kennt, die ebenfalls ein solches Produkt erworben haben könnten, wird gebeten, diese Information weiterzuleiten.