Brandgefahr in der Küche – Hofer ruft Produkt zurück!

Ein beliebtes Küchengerät wird zum Sicherheitsrisiko – Hofer ruft einen Akku-Mixer zurück, der beim Laden gefährlich werden kann.

Ein Akku-Mixer der Marke Ambiano, der für die Zubereitung von Smoothies konzipiert wurde, ist wegen möglicher Brandgefahr vom Markt genommen worden. Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat Hofer über den laufenden Rückruf in Kenntnis gesetzt. Das betroffene Gerät unter der Bezeichnung „Tragbarer Mixer Premium“ war zwischen dem 5. Jänner und dem 23. Februar 2026 im Handel erhältlich.

Der Lieferant Tempo International GmbH machte den Rückruf am Montag publik: Beim Betrieb oder beim Aufladen des Geräts kann es zu einer Überhitzung des Akkus kommen, die ein Brandrisiko darstellt. Zum Schutz der Verbraucher wurden die betroffenen Produkte umgehend aus dem Sortiment genommen.

⇢ Brand-Risiko! BMW startet Mega-Rückruf für hunderttausende Fahrzeuge!



Betroffene Modelle

Vom Rückruf erfasst sind in Österreich Geräte mit den GTIN-Nummern 4069365007389, 4069365007242 sowie 4069365007259. Darüber hinaus wurden baugleiche Modelle in Deutschland, Slowenien, Ungarn, der Schweiz und Italien vertrieben. In Deutschland ist zusätzlich das Modell „Aufladbarer Standmixer PC 552″ betroffen.

⇢ Recycling-Schock: Ist Pfand auf Batterien geplant?



Käuferinnen und Käufer können das Gerät in jeder Filiale von ALDI Nord, ALDI Süd oder Hofer zurückgeben – ein Kassenbon ist dafür nicht erforderlich. Der Kaufpreis wird laut Unternehmen in voller Höhe rückerstattet.

Kontakt & Rückgabe

Für Fragen steht eine eigens eingerichtete Hotline zur Verfügung, die werktags zwischen 8 und 18.30 Uhr unter der Nummer 00800 333 00 666 erreichbar ist. Wer lieber schriftlich Kontakt aufnehmen möchte, kann sich per E-Mail an teg.info@tempo.org wenden.

Die Tempo International GmbH hat ihr Bedauern über die entstandenen Unannehmlichkeiten zum Ausdruck gebracht.