Brand-Risiko! BMW startet Mega-Rückruf für hunderttausende Fahrzeuge!

BMW ruft hunderttausende Fahrzeuge wegen Brandgefahr zurück. Besitzer zahlreicher Modellreihen müssen jetzt aufhorchen, denn der Münchner Autobauer hat eine umfassende Rückrufaktion gestartet.

Wie das Unternehmen mitteilte, sind weltweit Fahrzeuge im mittleren sechsstelligen Bereich betroffen. In Deutschland müssen 28.582 Autos in die Werkstätten. Das Fachmagazin „kfz-Betrieb“ hatte zunächst von 575.000 betroffenen Fahrzeugen berichtet – eine Zahl, die BMW gegenüber der deutschen „Bild“ weder bestätigte noch dementierte.

Die Rückrufaktion erstreckt sich über ein breites Modellspektrum: Vom 2er-Coupé über diverse Varianten der 3er-, 4er- und 5er-Reihe bis hin zur 7er Limousine. Auch der 6er Gran Tourismo sowie die SUV-Modelle X4, X5, X6 und der Roadster Z4 sind betroffen. Das Problem liegt in einem Starter-Relais, das zwischen Juli 2020 und Juli 2022 produziert wurde. Eine präzise Eingrenzung gestaltet sich jedoch schwierig, da Lieferzeiten von Starter und Fahrzeug variieren können. Zudem könnten auch Fahrzeuge betroffen sein, bei denen im Rahmen einer Reparatur nachträglich ein fehlerhaftes Bauteil eingebaut wurde.

Gefahr durch Kurzschluss

Interne Qualitätskontrollen haben die Problematik ans Licht gebracht. Nach Angaben von BMW kann häufiges Starten zu erhöhtem Verschleiß im Magnetschalter führen. Dies könnte das Anlassen des Motors erschweren oder im Extremfall unmöglich machen. Deutlich gefährlicher ist jedoch das Risiko eines Kurzschlusses, der zu lokaler Überhitzung am Starter führen kann. „Im ungünstigsten Fall führt dies zu einem Fahrzeugbrand während des Betriebs. In diesem Fall kann während der Fahrt oder beim Verlassen des Fahrzeugs Rauch gesehen oder gerochen werden.“

Der Konzern empfiehlt daher, Fahrzeuge mit laufendem Motor nicht unbeaufsichtigt zu lassen.

Wiederholter Rückruf

Für BMW ist es nicht der erste Rückruf wegen Problemen mit dem Starter. Bereits im Herbst des Vorjahres mussten hunderttausende Fahrzeuge in die Werkstätten zurückgerufen werden. Damals konnte eindringendes Wasser Korrosion verursachen, was ebenfalls zu Kurzschlüssen und potenziellen Bränden führen konnte.

Der Unterschied zur aktuellen Situation: Das damalige Problem konnte sogar bei abgestelltem Fahrzeug auftreten.

Wie viele Fahrzeuge in Österreich von der aktuellen Rückrufaktion betroffen sind, ist derzeit noch nicht bekannt.

Besorgte BMW-Besitzer können jedoch auf der Homepage des Herstellers mittels Fahrgestellnummer überprüfen, ob ihr Fahrzeug zu den betroffenen Modellen zählt.