LEGO bringt offizielles „KPop Demon Hunters“-Set auf den Markt (VIDEO)

Die Bauklötze-Welt trifft auf K-Pop-Magie: LEGO und Netflix bringen gemeinsame Sets zum Animationshit „KPop Demon Hunters“ heraus – mit ersten Vorbestellungen im Frühling 2026.

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: LEGO und Netflix werden gemeinsam Bausets zum beliebten Animationsfilm KPop Demon Hunters auf den Markt bringen. Der dänische Spielzeughersteller hat dies nun offiziell in einer Pressemitteilung verkündet und gleichzeitig ein erstes Teaser-Video veröffentlicht. Fans können sich auf Vorbestellungen im Frühling 2026 freuen, weitere Sets sollen 2027 folgen.

Der 2025 erschienene Film KPop Demon Hunters entwickelte sich nicht zuletzt dank seines mitreißenden Soundtracks zu einem großen Publikumserfolg. Für Anhänger der Produktion dürfte es daher eine erfreuliche Nachricht sein, dass in Fankreisen bereits über ein erstes Display-Set spekuliert wird. Dieses soll im Sommer auf den Markt kommen und die beliebten Charaktere Derpy und Sussie als baubare Figuren enthalten.

Erste Set-Details

Detaillierte Hinweise zum ersten LEGO KPop Demon Hunters Set stammen vom YouTube-Kanal „maxbaut“. Dort wird ein Display-Set mit der mutmaßlichen Setnummer 72537 beschrieben. Allerdings kursieren derzeit auch Spekulationen über ein Set mit Popstar Olivia Rodrigo unter derselben Nummer, was für Verwirrung sorgt. Sollten die Informationen zum KPop-Set zutreffen, würde es aus 825 Teilen bestehen und ab 1. August 2026 für 69,99 Euro erhältlich sein.

Nach aktuellen Insiderinformationen werden im ersten Display-Set nicht die drei Hauptfiguren Rumi, Mira und Zoey aus der fiktiven K-Pop-Gruppe Huntr/x verewigt, sondern die Nebenfiguren Derpy und Sussie als baubare Charaktere umgesetzt. Diese fantasievollen Kreaturen, die an einen Vogel beziehungsweise einen Tiger erinnern, haben im Animationsfilm von Sony Pictures Animation und Netflix zwar keine Hauptrollen, erfreuen sich aber großer Beliebtheit beim Publikum.

⇢ Deepfake-Angst bei Synchronsprechern: Netflix-Filme und Serien bald nur noch mit Untertiteln?



Zukünftige Pläne

Das Set mit den baubaren Figuren soll nur der Anfang sein – Branchenkenner rechnen mit weiteren Produkten im Jahr 2027. Angesichts des enormen Erfolgs des Films, den Netflix selbst als seinen „populärsten Film aller Zeiten“ bezeichnet, würde eine ganze Produktreihe vermutlich auf großes Interesse stoßen.

Ob die drei Sängerinnen aus dem Film als Minifiguren oder eventuell als Minidolls erscheinen werden, ist derzeit noch unklar.

Die Entwicklung der LEGO KPop Demon Hunters Produktlinie bleibt spannend, und wir werden über alle Neuigkeiten berichten.