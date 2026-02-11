Balkan-Roboter auf Tour: Humanoider „Roby“ begeistert Bosnien (VIDEOS)

Auf der Alten Brücke in Mostar machte am Mittwoch ein ungewöhnlicher Besucher seine ersten Schritte: Der humanoide Roboter „Roby“ wurde dort vom Unternehmen Vandri Robotics der Öffentlichkeit präsentiert. Die symbolträchtige Kulisse sollte dabei die Verbindung zwischen der jahrhundertealten Tradition der Stadt und einer technologischen Zukunftsvision verdeutlichen. Mit diesem Auftritt feierte die humanoide Robotik ihre offizielle Premiere in Bosnien und Herzegowina.

Nach seinem Spaziergang über das historische Bauwerk setzte Roby seine Tour bei der Bruce-Lee-Statue fort, wo er die Zuschauer mit einer kurzen Demonstration Kung-Fu-inspirierter Bewegungen beeindruckte. Anschließend begab sich der Roboter in die Bascarsija, das historische Zentrum von Sarajevo, um mit Passanten zu interagieren und praktische Anwendungsmöglichkeiten humanoider Roboter im öffentlichen Raum zu demonstrieren.

Vielseitige Einsatzgebiete

Das Unternehmen Vandri Robotics hat Roby entwickelt, um sichere und flexible Lösungen für den Einsatz humanoider Roboter in realen Umgebungen zu schaffen. Die Einsatzgebiete reichen dabei vom Tourismus und Bildungswesen bis hin zu öffentlichen Einrichtungen und Smart Cities. Besonderes Augenmerk legen die Entwickler auf natürliche Kommunikation und Kontextverständnis – wobei die Technologie Menschen unterstützen, nicht ersetzen soll.

Technologischer Fortschritt

Wie das Portal Bljesak.info berichtet, wird Roby seine Präsentationstour auch in Banja Luka fortsetzen. Diese Vorführungen zeigen, dass Bosnien und Herzegowina zunehmend Anschluss an die Welt fortschrittlicher Technologien findet. Humanoide Roboter wie Roby fungieren dabei als Vermittler zwischen Innovation und Alltagsleben.

Als ein Schaulustiger fragte, ob er von der berühmten Brücke springen würde, antwortete Roby mit einem Augenzwinkern: „Mit dieser Batterie wäre es ein Sprung und ich bin erledigt. Aber ich gebe zu, es würde spektakulär aussehen, wenn ich nur einen Fallschirm und eine Stromverstärkung hätte.“