

VIENNA DRIVE. Audi, VW, Škoda, SEAT und CUPRA zeigen bei der Vienna Drive 2026, was wirklich zählt – von Design bis Fahrgefühl.

DER NEUE AUDI Q3

Erfolg, den man nicht erklären muss

Foto: Coryproduction

Der neue Audi Q3 zeigt, warum er seit Jahren zu den Fixgrößen im Premium-SUV-Segment zählt. Das Design wirkt geschärft: breiter Stand, markante Linien, ein Auftritt mit Selbstbewusstsein, ohne laut zu sein. Im Innenraum treffen hochwertige Materialien auf ein digitales Cockpit, das modern ist, dabei aber klar und intuitiv bleibt. Auch das Fahrgefühl überzeugt mit einer ausgewogenen Abstimmung zwischen Komfort und Dynamik – souverän im Alltag wie auf längeren Strecken.

Balkan-erprobt: Spontane Mitfahrer, unerwartetes Gepäck und trotzdem noch Platz für Diskussionen auf der Rückbank.

DER NEUE VW GOLF GTI

Der König an jeder Ampel

Foto: Coryproduction

Der neue VW Golf GTI bleibt das, was er immer war: Maßstab für sportliche Kompaktheit mit Alltagstauglichkeit. Optisch schärfer und tiefer positioniert, signalisiert er schon im Stand Dynamik, ohne übertrieben zu wirken. Innen dominiert ein modernes, digitales Setup, das klar auf den Fahrer ausgerichtet ist und trotzdem vertraut bleibt. Auf der Straße überzeugt der GTI mit präzisem Handling, direkter Lenkung und genau der Portion Leistung, die Spaß macht, ohne unvernünftig zu sein. Die WienerInnen kennen es: wenn an der Ampel kurz Blicke getauscht werden und jeder weiß, was Sache ist, spielt der GTI seine Stärken aus – schnell, kontrolliert und mit Stil. Genau deshalb bleibt er der König.

ŠKODA OCTAVIA

Foto: Coryproduction

Der Škoda Octavia feierte bei der diesjährigen Vienna Drive seinen 30. Geburtstag – und beweist dabei eindrucksvoll, warum er Generationen überdauert. Das Design ist klar, sachlich und zeitlos, der Innenraum großzügig, hochwertig verarbeitet und digital auf dem neuesten Stand. Infotainment und Assistenzsysteme sind logisch aufgebaut und machen ihn zum perfekten Begleiter im Alltag. Auf der Straße überzeugt der Octavia mit hohem Komfort, stabiler Straßenlage und entspannter Souveränität. Wenn drei Generationen gleichzeitig mitreden und trotzdem alle bequem sitzen, weiß man, warum sich manche Konzepte über Jahrzehnte bewähren.

SEAT IBIZA

Jung. Laut. Unabhängig

Foto: Coryproduction

Der neue SEAT Ibiza bleibt das, was er immer war: ein Statement für alle, die ihren eigenen Rhythmus fahren. Das Design wirkt kantiger und selbstbewusster, die Linien klar, der Auftritt urban und direkt. Innen zeigt sich der Ibiza digitaler denn je – modernes Infotainment, intuitive Bedienung und genau so viel Technik, wie man wirklich braucht. Auf der Straße fühlt er sich leichtfüßig, agil und überraschend erwachsen an, besonders im Stadtverkehr. Auch er trifft einen Nerv junger Balkan-Realität: Wenn Freiheit wichtiger ist als Perfektion, Musik lauter als Erwartungen und der Blick nach vorne gerichtet ist, fühlt sich der Ibiza genau dort richtig an.

Dass der Superb schon lange kein „Geheimtipp“ mehr ist, verraten auch die Zahlen: Seit 2001 wurden 1,5 Millionen Exemplare verkauft. Nicht ohne Grund…

CUPRA BORN

Strom, aber mit Balkan- Blut

Foto: Coryproduction

Der neue CUPRA Born beweist, dass Elektromobilität keine Frage der Emotionenlosigkeit sein muss. Sein Design ist scharf, sportlich und bewusst anders – mehr Charakter als Kompromiss. Im Innenraum trifft digitale Klarheit auf eine fahrerorientierte Umgebung, modern, reduziert und überraschend hochwertig. Auf der Straße fühlt sich der Born direkt, agil und lebendig an, mit sofortigem Antritt und tiefer Straßenlage. Und genau hier passt der Gedanke: elektrisch im Antrieb, leidenschaftlich im Gefühl. Wenn es leise beschleunigt, aber im Kopf trotzdem laut bleibt, zeigt der Born, dass Strom und Temperament sich nicht ausschließen. Ein E-Auto mit Haltung – und spürbarem Herzschlag.

Details & Informationen:

Porsche Inter Auto

10 x in Wien

www.porschewien.at

Autorin: Marianne Pusić

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.

