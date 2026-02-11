400 Cobra-Beamte im Einsatz: So schützt Karner den Opernball (VIDEO)

Wenn 5.000 Gäste im Glanz der Wiener Staatsoper tanzen, arbeitet im Hintergrund ein unsichtbares Netzwerk: 400 Einsatzkräfte sichern den Opernball mit monatelanger Vorbereitung.

Der Wiener Opernball, der am 12. Februar 2026 zum 68. Mal stattfindet, zählt zu den kulturellen Aushängeschildern Österreichs und versammelt jährlich mehr als 5.000 Gäste in der Wiener Staatsoper. Die Dimension dieser gesellschaftlichen Großveranstaltung erfordert ein umfassendes Sicherheitskonzept, dessen Planung bereits unmittelbar nach dem vorjährigen Ball begonnen hat und die Polizei vor komplexe logistische Herausforderungen stellt.

Für die Sicherheit der Ballgäste werden knapp 400 Einsatzkräfte verschiedener polizeilicher Spezialeinheiten sorgen. Neben uniformierten Beamten der Landesverkehrsabteilung, Polizeidiensthundeeinheit sowie der Bereitschafts- und Einsatzeinheit kommen auch Zivilbeamte des Landesamts für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung zum Einsatz. Ergänzt wird das Sicherheitsaufgebot durch Spezialisten der Direktion für Spezialeinheiten, darunter EKO Cobra und sprengstoffkundige Organe.

Das Aufgabenspektrum der Polizei hat sich dabei über die Jahrzehnte gewandelt: Während in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren vorwiegend Demonstrationen mit Gewaltpotenzial im Fokus standen, haben sich die sicherheitsrelevanten Aspekte heute diversifiziert. Trotz der seit dem Hamas-Angriff auf Israel im Oktober 2023 europaweit erhöhten Gefährdungslage besteht für Österreich derzeit keine konkrete Bedrohung.

Umfassende Vorbereitung

Im Rahmen der Einsatzvorbereitungen verschafften sich Innenminister Gerhard Karner, Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan und Stadthauptmann Klaus Schachner bei einem Lokalaugenschein in der Wiener Staatsoper einen Überblick über die implementierten Sicherheitsmaßnahmen. Innenminister Karner unterstrich dabei die besonderen Anforderungen: „Veranstaltungen wie der Opernball, die im internationalen Rampenlicht stehen, stellen auch die Polizei vor große Herausforderungen. Denn die Sicherheit bei Großveranstaltungen ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis akribischer Vorbereitungen und konsequenter Einsatzführung.“

Gerade die Bundeshauptstadt und die Wiener Polizei mit Unterstützung aus den Bundesländern haben bei der Durchführung derartiger Veranstaltungen hohe Expertise und Erfahrung. Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan erläuterte die konkreten Sicherheitsvorkehrungen: „Die Staatsoper wird bereits Tage vor dem Ball intensiv überwacht. Von der Durchsuchung mit Diensthunden bis zur Kontrolle aller eingebrachten Gegenstände greifen die Maßnahmen nahtlos ineinander.“

Verkehrskonzept

Unser Ziel ist es, den Opernball für alle Beteiligten sicher und reibungslos zu gestalten – für die Gäste vor Ort ebenso wie für das Publikum vor den Bildschirmen. Stadthauptmann Klaus Schachner ergänzte mit Blick auf die verkehrstechnischen Aspekte: „Ein Großereignis wie der Opernball verlangt ein sensibles Zusammenspiel von Sicherheit, Mobilität und öffentlichem Leben – genau darauf sind unsere Maßnahmen ausgerichtet.“

Die notwendigen Sperrmaßnahmen werden so geplant, dass sie die Sicherheit gewährleisten und gleichzeitig die Auswirkungen auf den Individual- und öffentlichen Verkehr möglichst gering halten.

Auch die angekündigten Demonstrationen werden selbstverständlich berücksichtigt.