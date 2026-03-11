Benko-Pleite: Laura Privatstiftung stellt Insolvenzantrag

Nächster Paukenschlag in der Causa Benko: Die Laura Privatstiftung – das wichtigste österreichische Vermögensvehikel des inhaftierten Immobilien-Investors René Benko – hat am Mittwochvormittag beim Landesgericht Innsbruck einen Eigenantrag auf Insolvenz gestellt.

Auslöser sind zwei internationale Schiedsurteile, die die Stiftung zur Zahlung von insgesamt rund einer Milliarde Euro verpflichten. Das teilte der Stiftungsvorstand am Mittwoch per Aussendung mit.

Was ist die Laura Privatstiftung?

Die Stiftung trägt den Namen von Benkos ältester Tochter und galt jahrelang als zentraler Vermögensbunker der Familie. In ihr waren Zinshäuser in Ostdeutschland, zahlreiche Liegenschaften rund um Innsbruck sowie die luxuriöse Villa in Innsbruck-Igls gebündelt — deren Wert wird auf bis zu 80 Millionen Euro geschätzt. Dort lebte René Benko bis zu seiner Inhaftierung Anfang 2024.

Warum jetzt?

Das Internationale Schiedsgericht ICC in Genf hatte Anfang Februar dem arabischen Staatsfonds Mubadala in einem Verfahren gegen die Signa-Gruppe rund 700 Millionen Euro zugesprochen. Die Laura Privatstiftung war die einzige Beklagte, die bis dahin noch nicht insolvent war — und damit die letzte Zahlungsfähige im Benko-Geflecht.

Der Stiftungsvorstand erklärte, interne Prüfungen hätten ergeben, dass gegen die Schiedssprüche keine Rechtsmittel mit ausreichenden Erfolgsaussichten bestehen. Die Stiftung sei daher zahlungsunfähig und rechnerisch überschuldet.

Benko sitzt in Haft

René Benko, Gründer des mittlerweile insolventen Immobilien- und Handelskonzerns Signa, sitzt seit über einem Jahr in Untersuchungshaft. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt weiterhin gegen ihn.

„Sanierung war greifbar“

In ihrer Aussendung zeigte sich der Stiftungsvorstand bedauernd: Die erfolgreich begonnene Restrukturierung habe nicht abgeschlossen werden können. Seit Anfang 2025 habe der neu besetzte Vorstand umfassende Maßnahmen zur Stabilisierung umgesetzt — das Ziel einer nachhaltigen Neuaufstellung sei „greifbar gewesen“.