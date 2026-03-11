Rating bestätigt – Kroatien punktet bei internationalen Investoren

Kroatien punktet auf dem internationalen Finanzparkett – und das ausgerechnet in einer Zeit globaler Unsicherheit.

Fitch Ratings hat das Kreditrating Kroatiens erneut mit A- bei stabilem Ausblick bewertet – eine Einschätzung, die nach Angaben der kroatischen Regierung das Ansehen des Landes als verlässlicher Investitionsstandort auf den internationalen Märkten weiter festigt. Die Ratingbestätigung durch eine der weltweit renommiertesten Bonitätsagenturen gilt als Beleg für Kroatiens solide Wirtschaftsleistung, eine disziplinierte Haushaltspolitik sowie die strukturellen Vorteile, die sich aus der Mitgliedschaft in der Europäischen Union und der Eurozone ergeben.

Ministerpräsident Andrej Plenkovic zeigte sich erfreut über das Ergebnis und verwies auf dessen Bedeutung im Kontext eines zunehmend turbulenten geopolitischen Umfelds. „Angesichts der zahlreichen geopolitischen Herausforderungen bestätigt dieser Bericht einmal mehr, dass internationale Ratingagenturen Kroatien als stabilen Staat und verlässlichen Investitionsstandort betrachten“, sagte Plenkovic. Die Regierung werde ihren Kurs beibehalten und weiterhin auf Wirtschaftswachstum, solide öffentliche Finanzen und eine effektive Nutzung europäischer Fördermittel setzen, um den Abstand zu den wirtschaftsstärkeren EU-Mitgliedstaaten zu verringern.

Mehr zum ThemaSind die Steuern wirklich zu hoch? Kroatien im EU-Vergleich!⇢

Starkes Wachstum

Laut dem Fitch-Bericht setzt Kroatien seinen wirtschaftlichen Aufwärtstrend fort: Für das Jahr 2025 wird ein reales BIP-Wachstum von 3,2 Prozent erwartet – ein Wert, der sowohl den EU- als auch den Eurozonen-Durchschnitt übertrifft. Darüber hinaus hob die Agentur die Haushaltsdisziplin der Regierung hervor, die das Defizit unter der Drei-Prozent-Marke des BIP halten will. Auch beim Schuldenabbau verzeichnet das Land beachtliche Fortschritte: Die Staatsschuldenquote ist auf rund 56 Prozent gesunken – ein Rückgang von etwa 30 Prozentpunkten gegenüber dem Jahr 2020 – und nähert sich damit dem Durchschnittswert von Staaten mit vergleichbarem A-Rating an.

EU-Mittel genutzt

Einen weiteren wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung leistet die EU-Wiederaufbau- und Resilienzfazilität, die im Rahmen des nationalen Aufbau- und Resilienzplans umgesetzt wird. Kroatien hat bislang 6,4 Milliarden Euro abgerufen, was rund 64 Prozent der Gesamtzuweisung entspricht. Die verbleibenden Mittel sollen bis Ende 2026 vollständig in Anspruch genommen werden.

Fitch betonte abschließend, dass die Einbindung Kroatiens in die EU und die Eurozone die finanzielle Stabilität des Landes sowie das Vertrauen ausländischer Investoren nachhaltig stärkt. Als zentrale Faktoren für die Ratingbestätigung nannte die Agentur einen wirtschaftspolitischen Rahmen, der die Möglichkeiten der EU-Mitgliedschaft konsequent nutzt, kombiniert mit anhaltendem Wachstum und haushaltspolitischer Disziplin.