Festnahme

Sozialarbeiter missbrauchte Schutzbefohlene in betreuten Einrichtungen

Sozialarbeiter missbrauchte Schutzbefohlene in betreuten Einrichtungen
FOTO: iStock/eranicle
2 Min. Lesezeit |

Ein Sozialarbeiter, der schützen sollte – und stattdessen missbrauchte. Der Fall aus Wien-Donaustadt erschüttert das Vertrauen in betreute Einrichtungen.

In Wien-Donaustadt hat die Polizei einen 44-jährigen Österreicher festgenommen. Ermittler des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Nord, vollzogen die Festnahme am Montagabend auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien. Der Verdächtige soll wehrlose und psychisch beeinträchtigte Menschen missbraucht haben – die mutmaßlichen Taten ereigneten sich im Zuge seiner Arbeit in betreuten Wohneinrichtungen.

Missbrauch bei Therapien

Konkret wird dem Mann vorgeworfen, in mindestens drei Fällen wehrlose oder psychisch beeinträchtigte Personen sexuell missbraucht zu haben. Bei den Opfern handelt es sich um zwei Frauen und einen Mann im Alter zwischen zwölf und 25 Jahren, die allesamt in betreuten Einrichtungen untergebracht sind. Die Übergriffe sollen während therapeutischer Behandlungen stattgefunden haben, die der Beschuldigte als externer Mitarbeiter eines sozialen Trägers durchführte.

Geständnis abgelegt

Im Zuge einer behördlich angeordneten Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des Mannes wurden elektronische Datenträger sowie Bild- und Videomaterial sichergestellt. Der 44-Jährige legte ein Geständnis ab und wurde anschließend in eine Justizanstalt eingeliefert.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass es noch weitere Opfer geben könnte.

KOSMO-Redaktion
